Ještě většímu neštěstí zabránili na jihu Číny po silných deštích duchapřítomní řidiči. Včas si všimli, že vozovka před nimi se propadá do strže. Jeden zaparkoval chladírenský vůz napříč pruhy, druhý klečel na vozovce. I tak na místě zahynulo 48 lidí. Prefektura Mej-čou zažívá nejvydatnější deště za desítky let.

Poškozená dálnice v Číně | Foto: ČTK/Xinhua News Agency via AP

Bylo kolem druhé hodiny ranní na prvního máje. Wang Xiangnan, třiatřicetiletý řidič dálkové přepravy chladírenského řetězce, byl ale zcela vzhůru. Zcela jistě poté, co ho nejprve vylekala auta v protisměru. Pak si všiml, že cesta vepředu mizí ne ve tmě, ale kamsi dolů po srázu na čtyřproudé dálnici hornatým krajem v provincii Kuang-tung na jihu Číny. Wang neprodleně reagoval, a tím nejspíš zachránil řadu životů, všimla si agentura AP.

Wang svůj dvanáct a půl metru dlouhý chladírenský vůz hned postavil napříč silnicí, a tím zastavil další řidiče blíží se k místu, kde se část dálnice propadla, upřesnil čínský oficiální deník Global Times. Zachoval se s rozhodností bývalého vojáka. „Moc jsem nepřemýšlel, prostě jsem chtěl další auta zastavit,“ řekl Wang podle AP čínským médiím. Z kamionu rychle vystoupila i jeho manželka a začala varovat blížící se řidiče. Další šofér si podle regionálních médií alespoň klekl na vozovku, aby blížící se auta přiměl zpomalit.

Za svou odvahu a rychlé jednání si řidič vysloužil nejen chválu uživatelů čínských sociálních médií. AP a Global Times informovaly, že dostal odměnu deset tisíc jüanů (asi 32 tisíc korun) od zaměstnavatele, stejnou částku mu pošle nadace spojená s IT gigantem Alibaba Group. Wang ale médiím sdělil, že peníze věnuje rodinám obětí neštěstí, protože ty je teď potřebují víc.

Z dálnice se v osmnáctimetrovém úseku zřítilo 23 aut, některá začala hořet. Na místě zemřelo 48 osob, dalších třicet přepravili záchranáři do nemocnic. Čínská státní televize CCTV v neděli oznámila, že lékaři propustili do domácího ošetřování jako prvního patnáctiletého chlapce, ostatní zranění by neměli být ohroženi na životě.

Silné deště obyvatele překvapily

Nejlidnatější čínskou provincii Kuang-tung, významné ekonomické centrum na jihu země, postihly v uplynulém týdnu nebývale silné srážky. Místní obyvatel, který uvedl jen příjmení Mi, řekl v neděli Global Times, že tak silné deště zažil na prvního máje poprvé. „Tak silně obvykle v Mej-čou pršívá až koncem května,“ řekl s tím, že to může být hlavní příčina kolapsu dálnice. Měření meteorologů jeho slova potvrzují. Jak list uvedl, srážky v prefektuře Mej-čou po opakovaných dubnových bouřích s prudkými lijáky dosáhly úhrnu 621,7 milimetru, což je téměř dvaapůlkrát víc, než je dlouhodobý průměr pro stejné období a nejvíc za dobu vedení záznamů od roku 1980.

Protože úhrn srážek odpovídá počtu litrů vody, které dopadnou na metr čtvereční plochy, úřady varují před vysokým nasycením půdy a mimořádným rizikem druhotných neštěstí, jako jsou sesuvy půdy. Prefektura Mej-čou naléhavě kontroluje ohrožené dálnice, silnice a železnice v hornatém terénu. Příčinu zřícení dálnice vyšetřuje skupina pod vedením guvernéra.

Se zcela mimořádnými záplavami se v nedávných dnech museli vypořádat překvapení lidé v pouštní krajině Spojených arabských emirátů. Přívaly vody uzavřely i letiště v Dubaji, kde s tisícovkami dalších uvázli i turisté z Česka. V samotné Číně pak vědci varují, že v hustě osídlených oblastech vlivem lidské činnosti překvapivě rychle klesá půda lidem doslova pod nohama.