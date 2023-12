Arabský kameraman britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Jehad El-Mashhrawi popsal strastiplnou cestu své rodiny z domova na severu Pásma Gazy až do domnělého bezpečí v jeho jižní části. I tam podle něj panují nevhodné podmínky pro život.

Cesta na jih Gazy je pro některé děsivým zážitkem. | Foto: Profimedia

Se čtyřmi syny procházel kolem hnijících mrtvol. Alespoň to Jehad El-Mashhrawi tvrdí o své pouti ze severu na jih Gazy, kterou Izrael označil jako vysoce bezpečnou únikovou cestu.

Nápad na opuštění domova u kameramana BBC nastal v momentu, kdy si uvědomil, že by se mohl stát cílem dalšího bombardování Izraelců. Společně s celou rodinou se připojil k tisícům dalších, kteří podnikli nebezpečnou cestu po silnici Salah al-Din na jih Gazy. Někteří ji podle portálu Al-Monitor označili za „průchod smrti“.

Vysídlené osoby na cestě běžně monitorují izraelské tanky a průzkumná letadla. Nejvíce hlídkujících vojáků se podle kameramana BBC nacházelo u kontrolního bodu, jenž byl zřízen během války. Vojáci na místě běžencům přes reproduktory hlásili, co mají dělat. Na kontrolním stanovišti museli uprchlíci ukázat občanský průkaz a nechat se vyfotit. Poté mohli jít dál.

Polonazí Palestinci

Ti, kteří kontrolou neprošli, se podle El-Mashhrawiho museli svléknout do spodního prádla a počkat na další instrukce. „Voják mě požádal, abych si svlékl všechno oblečení. Cítil jsem se zahanbeně. Mířili na mě zbraní a smáli se mi,“ uvedl muž jménem Muhammed. Některé později propustili, jiným zavázali oči a odvedli je za zbořenou budovu. Z místa pak byla slyšet střelba, El-Mashhrawi si ale není jistý, jestli Iraelci zadržené opravdu zastřelili, nebo ne. Kameraman přesto vypověděl, že mluvil se svědky, kteří u kontrolního stanoviště zahlédli mrtvá těla.

Izraelské obranné síly (IDF) prohlásily, že zadržely jen lidi podezřelé ze spojení s teroristickými organizacemi. Potvrdily, že některé z nich převezly do Izraele k dalšímu výslechu, jiné propustily. Oblečení zadrženým Izraelci svlékli, aby zkontrolovali, zda na sobě nemají výbušné vesty. IDF rovněž prohlásily, že jejich muži u humanitárního koridoru střílí do vzduchu, jen když se uprchlíci pohybují špatným směrem.

Hnijící mrtvoly, kam se člověk podívá

Dlouhá cesta, jež na El-Mashhrawiho a jeho rodinu čekala, byla podle něj děsivým zážitkem. Vypověděl, že se na silnici povalovaly mrtvoly a hnijící části těl. „Neodvážili jsme se je přesunout ze středu silnice na žádnou stranu, obávali jsme se izraelské palby,“ uvedla jiná uprchlice. El-Mashhrawi také zahlédl ohořelé auto s bezhlavým tělem a mrtvoly oslů a koní. Všude se povalovaly obrovské hromady odpadků a zkaženého jídla.

Rodina kameramana BBC nejdříve dorazila do tábora Nuseirat, ze kterého se přesunula do druhého největšího města Gazy Chán Júnis. Tam se snažili najít bezpečné místo ve škole řízené OSN, kterou přeměnili na úkryt, ale byla úplně plná. Nakonec si na týden pronajali sklad pod obytným domem. S manželkou se později přesunuli do Rafahu, kde podle nich panuje kvůli nedostatku jídla a vody katastrofální situace.

I další svědectví z Pásma Gazy popisují strach obyvatel, akutní nedostatek jídla a vody a nejistotu ohledně míst bombardování. Školy zřízené OSN jsou podle výpovědí Palestinců přeplněné, všude se válí odpadky a nejsou v nich funkční záchody. Mnozí Palestinci si stěžují, že i když o jihu Gazy mluvil Izrael jako o bezpečném místě pro život, realita je jiná. Uprchlíci si mimo jiné stěžují na nedostatek elektřiny, slabý signál a tím i velmi komplikovanou komunikaci. V lékárnách a nemocnicích navíc docházejí léky.