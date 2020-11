"Pokud se dostaneme do Bílého domu, budu pokračovat ve výuce. Chci, aby si lidé učitelů vážili, aby věděli, jaký má jejich práce přínos, a aby se tato profese pozvedla," řekla Jill Bidenová v rozhovoru s moderátorkou televize CBS Ritou Braverovou. Rozhovor se objevil v nedělním ranním vysílání televize.

Podle CNN by to nebylo poprvé, co by musela tato žena vážit čas mezi svou profesi a oficiální povinnosti manželky aktivního politika (Biden je jejím druhým mužem, tím prvním byl fotbalista Bill Stevenson). Angličtinu učila i v době, kdy coby manželka viceprezidenta plnila společenskou roli "druhé dámy" a současně byla aktivní v charitativní činnosti. Spolu s manželkou tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy založila v roce 2011 iniciativu nazvanou Joining Forces, zaměřenou na pomoc rodinám amerických vojáků.

O politice se ve škole nebavím

"Nikdy o sobě nemluvím jako o druhé dámě. Občas se mě někdo zeptá: Hele, nejste vy manželka Joe Bidena? V tom případě na to odpovím: "Je to jeden z mých příbuzných," popsala Bidenová v roce 2013 v rozhovoru pro NPR svůj přístup ke skloubení práce učitelky a manželky vysoce postaveného politika.

"Pokud na mě někteří studenti tlačí, řeknu: jsem vaše učitelka. A oni se na mě podívají a řeknou: Dobře. Nebavíme se o politice ani o druhé dámě. Nikdy jsem se tak nenazývala. Mám svou vlastní, samostatnou roli učitelky angličtiny, a tou chci být. A myslím, že studentům se to líbí, upřímně řečeno," dodala.

Tento rok si ale vzala ve škole volno, aby mohla svému manželovi pomoci vést volební kampaň. "Vždycky podporoval mou kariéru. A tohle je kritické období, kdy bych měla podpořit já jeho, protože chci změnu. Chci nového prezidenta," řekla Bidenová letos v lednu CNN.

V nedělním rozhovoru s moderátorkou CBS se zmínila také o tom, že s manželem konzultovala jeho volbu případného viceprezidenta. "Mluvili jsme spolu o různých kandidátech, ale musí to být Joeovo rozhodnutí - on musí vědět, s kým se cítí nejkomfortněji a kdo nejlépe sdílí jeho hodnoty. To je věc, o níž vždycky říkal, že ji s Barackem měli," uvedla Jill Bidenová.

Podle Bidena samotného mu názor jeho ženy pomáhá zjistit, kdo by s ním v týmu působil "nejkompatibilněji". "Zná mě, myslím, lépe, než se znám sám," citovala kandidátova slova CNN.

"Útoky na mou rodinu nejsou fér"

Oba manželé se poznali v době, kdy Jill studovala na Delawarské univerzitě. Biden, který je vdovec, měl z prvního manželství dva syny, společně se jim pak narodila dcera Ashley. V roce 2015 potkala rodinu tragédie, když Bidenův starší syn Beau podlehl ve svých 46 letech mozkovému nádoru.

Mladší syn Hunter čelil během volební kampaně výraznému tlaku ze strany Bidenova protikandidáta Donalda Trumpa - ten jednak obvinil Joea Bidena, že ve funkci viceprezidenta přihrával svému mladšímu synovi obchody, jednak vyzval čínské úřady a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se zasadili o prověření podnikatelských aktivit Huntera Bidena ve svých zemích.

Ukrajinský Národní protikorupční úřad začal aktivity petrochemické společnosti Burisma Holdings, v jejíž správní radě Hunter seděl, opravdu prověřovat. Uvedl ale, že se na amerického podnikatele nezaměřuje, protože vyšetřoval obchody z let 2012 a 2013, zatímco Biden mladší vstoupil do firmy až v květnu 2014.

"Změny, které jsou nyní středem pozornosti mezinárodního společenství, nastaly až v květnu 2014, proto tyto změny nejsou a nikdy nebyly předmětem vyšetřování ukrajinského Národního protikorupčního úřadu," sdělila protikorupční agentura ve svém prohlášení a naznačila, že její vyšetřování je namířeno proti majiteli společnosti Burisma Holdings Mykolovi Zločevskému, bývalému ministrovi přírodních zdrojů ve vládě prezidenta Viktora Janukovyče.

Bidenová Trumpovy útoky na svou rodinu odsoudila. "Je to naprosté odvádění pozornosti. Ale jak jsem Joeovi řekla, my už jsme si tou nejhorší možnou věcí, která se nám v životě mohla stát, prošli, když jsme ztratili dítě. Společně dokážeme zvládnout cokoli. A o to se snažíme," uvedla Bidenová.

K Trumpovi dodala, že by na její rodinu neměl útočit. "Soupeří s ním Joe, ne moje děti. A v tom je rozdíl."