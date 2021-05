Jižní Karolína nemá dost látky na popravu injekcí, vězně chce střílet

Sněmovna reprezentantů Jižní Karolíny schválila ve středu návrh zákona, který umožňuje rozšířit popravčí metody v tomto státě o smrt zastřelením popravčí četou. Udělala to kvůli nedostatku látky do smrtících injekcí. Informuje o tom agentura AP.

Popravčí komora ve floridské věznici. Jižní Karolína kvůli nedostatku náplně do smrtících injekcí hodlá přejít i k jinému způsobu poprav | Foto: Wik. Com., Florida Department of Corrections/Doug Smith. - Florida Dep. of Cor. website, volné dílo

Nový návrh zákona, pro který hlasovalo 43 z 66 zákonodárců, může zřejmě opětovně skokově navýšit počet poprav ve státě, jenž měl kdysi "jednu z nejvytíženějších popravčích komor" v celých Spojených státech, píše agentura AP. Vězni odsouzení k trestu smrti si budou moci v případě, že nebudou k dispozici injekce se smrtící látkou, podle tohoto návrhu vybrat, zda chtějí být zastřeleni, nebo usmrceni na elektrickém křesle. Jižní Karolína je jedním z pouhých devíti amerických států, který elektrické křeslo dosud používá, a stane se teprve čtvrtým, umožňujícím zastřelení popravčí četou. Ruská města duchů pohlcuje led. Jsou stejně děsivá jako jejich krutá minulost Přečíst článek › Zatím poslední poprava se v tomto státě uskutečnila podle AP před 10 lety, nový zákon však může tuto pauzu ukončit. Senát návrh schválil již v březnu a sněmovna reprezentantů v něm provedla jen drobné technické změny, takže po rutinním závěrečném hlasování bude směřovat k republikánskému guvernérovi Henrymu McMasterovi, který již prohlásil, že ho podepíše. Poprava hrozí bezprostředně třem Na trest smrti čeká v tuto chvíli v Jižní Karolíně 37 odsouzených vězňů, tři z nich už podle AP vyčerpali veškeré možnosti k odvolání. Pravděpodobné ale je, že se objeví žaloby proti nově zaváděnému způsobu popravování. "Jde o tři živé, dýchající lidské bytosti s tlukoucím srdcem a cílem tohoto zákona je zabít je. Pokud na konci dnešního dne stisknete zelené tlačítko a schválíte postoupení tohoto zákona dne, můžete jim také sami pustit proud," prohlásil ve sněmovně ještě před hlasováním emotivně zástupce demokratů Justin Bamberg. Vrah George Floyda Chauvin žádá o nový proces. Porota pochybila, řekl obhájce Přečíst článek › Na elektrickém křesle začala Jižní Karolína popravovat v roce 1912. Do té doby spadal trest smrti pod působnost jednotlivých okresů, které ho vykonávaly většinou oběšením. Trest smrti zastřelením používají v současnosti státy Mississippi, Oklahoma a Utah. Od znovuzavedení trestu smrti ve Spojených státech v roce 1977 byli dosud zastřeleni tři vězni, všichni v Utahu. Chybí smrtící látka V současnosti se v Jižní Karolíně popravy vykonávat nedají, protože státu došly zásoby látky do smrtících injekcí a nemá možnost dokoupit nové. Vězni odsouzení k trestu smrti přitom mají podle dosavadní zákonné úpravy možnost volby, zda si přejí být popraveni na elektrickém křesle, nebo právě injekcí. A protože vědí, že stát smrtící látku nemá, volí pochopitelně injekci. Nový zákon nadále zachovává popravu injekcí jako primární metodu usmrcení, pokud má stát do injekcí náplň, ale v případě že ne, přikazuje vězeňským úřadům použít elektrické křeslo nebo popravčí četu. Hvízdl na bělošku. Děsivý lynč mladého kluka je živý i po 65 letech, řeší ho FBI Přečíst článek › "Rodiny obětí závažných trestných činů nemohou dojít spravedlnosti, protože jsme se dostali do slepé uličky, kdy už byly všechny možnosti odvolání vyčerpány a přitom nelze vykonat zákonem uložený trest," uvedl republikánský poslanec Weston Newton. Za posledních deset let se počet odsouzenců na smrt snížil v Jižní Karolíně téměř o polovinu, z 60 v roce 2011 na 37 v současné době. Kromě chybějící smrtící látky na to měl vliv i postup státních zástupců, kteří začali vězňům nabízet, že v případě doznání viny nebudou žádat nejvyšší trest, ale pouze doživotí. Za posledních deset let byli podle AP posláni na smrt pouze tři noví vězni. Republikáni pro, demokraté proti Nový zákon byl schválen zejména hlasy republikánů, z nichž proti němu hlasovalo jen sedm. Z demokratů naopak hlasoval pro návrh jen jeden. Odpůrci zákona argumentovali hlavně případem čtrnáctiletého černocha George Stinneye, který dodnes zůstává nejmladším popraveným v USA ve 20. století. Stinney byl v Jižní Karolíně poslán na elektrické křeslo v roce 1944 kvůli údajné vraždě dvou bílých dívek, v roce 2014 však soudy dodatečně uznaly, že byl odsouzen neprávem Podle Newtona se však debata o morálnosti poprav nového návrhu nijak netýká. "Tento zákon se nezabývá tím, zda je přínosné nebo vhodné mít v Jižní Karolíně nadále zaveden trest smrti," prohlásil Newton.