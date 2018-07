Jižní Korea a KLDR snižují napětí. Generálové jednali v demilitarizované oblasti

Snížit napětí mezi oběma zeměmi, zamezit riziku dalšího válečného konfliktu. S těmito cíli se sešli v delimilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou generálové obou států. Jednalo o první podobnou schůzku zemských vyslanců od dubnového mezikorejského summitu. O jednání v pondělí informovaly New York Times s odkazem na agenturu AP.

Mítink se uskutečnil jen několik dní poté, co KLDR navrátila Spojeným státům ostatky pětapadesáti vojáků, kteří na Korejském poloostrově zahynuli při válečném konfliktu v padesátých letech. Zmíněný americký deník to v souvislosti se Severokorejci označil za známku "kvetoucí diplomacie".

Generálové se údajně bavili o implementaci dohod z dubnového summitu mezi oběma Koreami, a to na téma nejaderných vojenských problémů. Od schůzky, jež se odehrála ve vesnici Pchanmundžom v demilitarizované oblasti, prý nikdo z přítomných neměl žádná velká očekávání.



Podle řady odborníků Jihokorejci na výrazné snížení napětí se svým sousedem nepřistoupí, tedy alespoň ne do chvíle, kdy KLDR podnikne kroky ke kompletnímu jadernému odzbrojení. To ostatně odsouhlasil vůdce Kim Čong-un na červnovém summitu s prezidentem USA Donaldem Trumpem.

Během mezikorejského summitu, jenž se konal 27. dubna, se Kim i první muž Jihokorejců, Mun Če-in, dohodli na odzbrojení společné oblasti v Pchanmundžomu, aby zde do budoucna zabránili jakýmkoli vojenským střetům. Od té doby obě země výrazně omezily vzájemně nepřátelskou politickou propagandu a také uspořádaly první telefonické hovory od roku 2007.



AP uvádí, že na schůzce se pravděpodobně mluvilo o snížení vojenských sil v Pchanmundžomu či – ze stejné oblasti – stažení těžkých vojenských zbraní. Rovněž se mohlo diskutovat o zajištění mírových podmínek pro rybáře, kteří loví podél jihokorejské hranice. Zde totiž v posledních letech došlo k několika krvavým střetům. Detailní program schůzky každopádně Jihokorejci odmítli poskytnout.

KLDR minulý týden navrátila USA ostatky 55 vojáků, kteří zahynuli na Korejském poloostrově během válečného konfliktu v 50. letech. Donald Trump Kim Čong-unovi prostřednictvím Twitteru poděkoval. Tuto část tak Severokorejci dodržují, na druhou stranu ale údajně nijak nepokročili s kompletním jaderným odzbrojením svého státu, které odsouhlasil zmíněný vůdce na červnovém summitu v Singapuru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle posledních zpráv to naopak vypadá, že Severokorejci vytvářejí dvě nové balistické rakety.