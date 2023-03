Život v Jižní Koreji? Lidé pracují do úmoru. Nemají čas a chuť mít děti

/Od zvláštního zpravodaje v Jižní Koreji/ Vydělávají na české koruny v průměru hodně přes padesát tisíc měsíčně, mohou si za to koupit víc než v Praze, mají luxusní auta, nejlepší mobily, značkové oblečení, ale přesto nejsou často šťastní. Pracují do úmoru, nepěstují žádné koníčky, mnozí nemají ani tři týdny dovolené a povýšení pro ně často znamená chodit do práce i v sobotu. Řeč je o Jihokorejcích, jejichž země udělala za poslední desetiletí obrovský ekonomický skok a dnes patří mezi dvacítku největších světových ekonomik a jedny z nejvyspělejších států světa.

Jižní Korea dnes patří mezi dvacítku největších světových ekonomik a jedny z nejvyspělejších států světa | Foto: Deník/Luboš Palata