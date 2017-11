Jižní Koreu zasáhlo zemětřesení, úřady zrušily zkoušky na vysoké školy

Živel začal řádit v půl třetí odpolede tamního času. Epicentrum zemětřesení se nacházelo asi čtyři kilometry severně od města Pohang na jihovýchodě země. Malé otřesy ale zaznamenali i lidé v Soulu na severu země.

V Jižní Koreji je seismologická aktivita bedlivě pozorována, nejenom kvůli zemětřesením, ale i nukleárním testům Severní Koreje, které otřásají půdou o stovky kilometrů dál.

„Jde o druhé nejsilnější zemětřesení od minulého roku,“ říkají meteorologové.

Loni zemi zasáhlo zemětřesení o síle 5,8 Richtera, škody nebyly ale tak vážné jako ty, které živel napáchal teď.

Ve středu měly po celé zemi probíhat přijímací zkoušky na vysoké školy a ve většině měst také proběhly. Kvůli aktuální situaci byly přesunuty na příští týden.

„Je to trochu pekelné pomyšlení, že budu muset zkoušku vykonat znovu,“ říká 20letý student Cho Hyun-lee.

For the first time in history, South Korea's crucial college entrance exam has been delayed by a week. The result of a surprising earthquake yesterday. https://t.co/QAsPBqwZwf pic.twitter.com/LPsHDm2pPm