ČTK aktualizováno dnes 21:56

Devadesátiminutová první předvolební debata mezi bývalým republikánským prezidentem Donaldem Trumpem a stávajícím šéfem Bílého domu zvoleným za demokraty Joem Bidenem podtrhla Bidenovu největší slabinu, a to obavy ohledně toho, zda by ve svém pokročilém věku dokázal řádně vykonávat prezidentskou funkci další čtyři roky. Podle deníku The New York Times (NYT) Bidenovo vystoupení některé jeho sponzory šokovalo natolik, že si začali v panice psát zprávy o záložním plánu.