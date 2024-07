ČTK dnes 18:48

Americký prezident Joe Biden v soukromém rozhovoru s klíčovým spojencem řekl, že potřebuje při svých nejbližších vystoupeních přesvědčit voliče o své způsobilosti k výkonu funkce, jinak může být jeho kampaň za znovuzvolení odsouzená k nezdaru. Napsal to dnes deník The New York Times (NYT), s nímž nejmenovaná osoba z Bidenova okolí obsah rozhovoru sdílela.