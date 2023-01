Dokumenty, které se nacházely v krabici s dalšími neutajenými spisy, nyní prověřují zástupci ministerstva spravedlnosti. Do případu je podle CBS zapojen také Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Co přesně dokumenty obsahují ani jaký je stupeň jejich utajení zatím není jasné.

Trumpovu rezidenci prohledala FBI. Vloupali se i do trezoru, tvrdí exprezident

Americké zákony stanoví, že všechny prezidentské i viceprezidentské dokumenty musejí být předány Národnímu archivu. Prověření aktuálního případu by mělo odpovědět mimo jiné na to, proč se tak nestalo a jak se dokumenty dostaly z Bílého domu do washingtonské kanceláře demokratického politika. Biden byl viceprezidentem v letech 2009 až 2017.

Za velmi znepokojivý případ označil republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy. Na otázku, zda kauza nevykazuje výrazné rozdíly od té Trumpovy, protože Bidenovi právníci materiály rychle předali příslušné instituci, dal McCarthy najevo své pochyby. „Ale, opravdu? Našli je až teď, po všech těch letech.“

Trump čelí vyšetřování

Právě Trump čelí vyšetřování kvůli tomu, že při odchodu z Bílého domu na začátku roku 2021 neodevzdal stovky citlivých dokumentů. Mnoho měsíců trvající spor mezi úřady a exprezidentem, který podle ministerstva spravedlnosti nespolupracoval a část spisů odmítal předat, vyústil loni dokonce v domovní prohlídku agentů FBI v Trumpově sídle na Floridě.

Reakce Trumpa na nalezení tajných dokumentů v bývalé Bidenově kanceláři na sebe nenechala dlouho čekat. „Kdy FBI provede razii v mnoha domech Joea Bidena, možná dokonce v Bílém domě?“ zeptal se exprezident sociální síti Truth Social.

Trump žádá soud, aby zastavil zkoumání dokumentů zabavených v jeho sídle

Nález dokumentů staví do jiného světla Bidenovo vyjádření z loňského září, kdy fotografii dokumentů nalezených v Trumpově floridském sídle komentoval slovy: „Jak se to jen mohlo stát? Jak může být někdo tak nezodpovědný.“ A dodal: „Je to prostě zcela nezodpovědné“.