Stejný jako Trump? V bývalé kanceláři Bidena se našly tajné vládní dokumenty

Dokumenty, které se nacházely ve složce s dalšími neutajenými spisy, nyní prověřují zástupci ministerstva spravedlnosti. Do případu je podle CBS zapojen také Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Trumpovu rezidenci prohledala FBI. Vloupali se i do trezoru, tvrdí exprezident

Americké zákony stanoví, že všechny prezidentské i viceprezidentské dokumenty musejí být předány Národnímu archivu. Prověření aktuálního případu by tak mělo odpovědět mimo jiné na to, proč se tak nestalo a jak se dokumenty dostaly z Bílého domu do washingtonské kanceláře demokratického politika.

Za velmi znepokojivý případ označil republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy.

Trump čelí vyšetřování

Vyšetřování kvůli tomu, že při odchodu z Bílého domu na začátku roku 2021 neodevzdal stovky citlivých dokumentů, čelí exprezident Trump. Mnoho měsíců trvající spor mezi úřady a Trumpem, který podle ministerstva spravedlnosti nespolupracoval, vyústil loni dokonce v domovní prohlídku agentů FBI v jeho sídle na Floridě.