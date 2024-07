Velké pochybnosti o tom, zda má 81letý politik pokračovat v souboji s Trumpem, vyvolala televizní debata z konce června, v níž se šéf Bílého domu opakovaně zadrhával a nedokázal dokončit některé myšlenky. Někteří demokratičtí zákonodárci, sponzoři či komentátoři následně Bidena vyzvali, aby z klání odstoupil.

Minulý týden Biden demokratickým zákonodárcům napsal, že se nadále hodlá ucházet o znovuzvolení a že kampaň neukončí. Poznamenal také, že by nekandidoval, pokud by nebyl pevně přesvědčen o tom, že je tím nejlepším člověkem, který může Trumpa porazit.

„Jsem starý,“ řekl Biden. „Ale jsem jen o tři roky starší než Trump, to zaprvé. A za druhé, moje bystrost je zatraceně dobrá. Za tři a půl roku jsem toho stihl víc než kterýkoliv prezident za dlouhou dobu. Chci, aby mě soudili podle toho,“ dodal.

Zopakoval, že zůstává v kampani - také proto, že jej demokratičtí voliči vybrali jako kandidáta pro prezidentské volby v primárkách. „Naslouchám jim,“ dodal.

Nejstarší prezident v dějinách USA také uvedl, že dotazy na svůj věk považuje za oprávněné. „Chápu, proč si lidé, říkají, 'bože, je mu 81 let'. Páni. Jaké to bude, až mu bude 83 nebo 84. Je to legitimní otázka,“ dodal.

Vyrovnaný souboj mezi Bidenem a Trumpem

Z nejnovějších průzkumů vyplývá, že souboj o voliče mezi Bidenem a jeho předchůdcem v úřadě Trumpem zůstává v zásadě vyrovnaný i za nevídaných polemik ohledně Bidenovy způsobilosti k výkonu funkce.

„Údaje z průzkumů ukazují, že mezi námi není velký rozdíl,“ řekl k sondážím Biden s tím, že souboj je nadále "v podstatě vyrovnaný". Vyzval také, aby se média více zaměřovala na Trumpovy "lži" během televizní debaty a ne pouze na jeho zdraví.

NBC upozornila, že Biden v rozhovoru pochybnosti o své způsobilosti zcela nerozptýlil a i během interview místy mumlal a jindy se mu ztrácel hlas.

V reakci dotaz ohledně sobotního pokusu o atentát na Trumpa prezident uvedl, že se v rukou Tajné služby USA, která má na starosti ochranu důležitých osob, cítí bezpečně. „Otázkou je, zda měli předvídat, co se stalo. (…) To zůstává otevřenou otázkou,“ řekl dále v rozhovoru s NBC.