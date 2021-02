Ligon dostal v roce 1953 doživotí za loupež a sérii osmi bodných útoků, které měl podle svého doznání spáchat se čtyřmi dalšími teenagery. Při tomto řádění bylo šest lidí zraněno, dva, které list Philadelphia Inquirer identifikoval jako Charlese Pittse a Jacksona Hamma, na následky bodnutí zemřeli.

Ligon se tehdy doznal, že bodl nejméně jednoho z osmi napadených, a soud ho uznal vinným ze dvou vražd prvního stupně. Ligonův právník Bradley Bridge ale CNN řekl, že jeho klient podle svého současného tvrzení nezabil nikdy nikoho.

"Dítě, které spáchalo tyto trestné činy v roce 1953, již neexistuje. Osoba, která v roce 2021 vyšla z vězení, je 83 let stará, dospěla, změnila se a nepředstavuje již hrozbu. Ligon splatil společnosti důkladně veškerou škodu, kterou napáchal. Zaslouží si, aby poslední roky svého života strávil na svobodě," uvedl Bridge.

"Jsem dospělý muž, nejsem už dítě. A jsem nejenom dospělý, jsem i starý muž a každým dnem stárnu víc," řekl k tomu sám Ligon.

Joe Ligon was put in a cage from the time he was a child to the the age of 83. This is system is rotten to the core. https://t.co/xO4vApQSVF — Amistad Law Project (@AmistadLaw) February 12, 2021

Propuštěn, ale pod dohledem? To ne

V 70. letech nabídl pensylvánský guvernér Ligonovi i jeho komplicům možnost podmínenčného propuštění formou udělení milosti. Dva z odsouzených se rozhodli tuto možnost přijmout, ale Ligon ji odmítl.

Podruhé odmítl možnost podmínečného propuštění v roce 2017, kdy ji umožňovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten o rok dříve, tedy v roce 2016, rozhodl v případu Miller v. Alabama, že nepodmíněné tresty odnětí svobody bez možnosti předčasného propuštění udělené mladistvým pachatelům odporují americké ústavě.

Toto rozhodnutí umožňovalo, aby byl Ligon, odsouzený v roce 1953 na "neomezenou dobu" 35 let až doživotí, podmínečně propuštěn, protože již ve vězení strávil více než 60 let. Ligon to ale znovu odmítl s tím, že předčasné propuštění za podmínek dodržování ochranného dohledu by mu po desítkách let strávených za mřížemi neposkytlo tu svobodu, jakou by si přál.

"Pravděpodobně by ho propustili, ale pod podmínkou, že bude do konce života pod dohledem státních úřadů. Ligon se rozhodl, že o takové propuštění nestojí," řekl CNN vězňův právník Bridge.

Bridge zastupuje Ligona již patnáct let a rozhodl se nakonec argumentovat tím, že je protiústavní zavřít někoho na doživotí za to, co spáchal jako mladistvý. U pensylvánského odvolacího soudu sice napoprvé neuspěl, ale podařilo se mu dostat tento případ až k federálnímu soudu, kde nakonec loni v listopadu Ligonovu při vyhrál: soud rozhodl, že vězeň může být v roce 2021 propuštěn bezpodmínečně.

Vstup do nového světa

Starého muže, který vykročil z bran vězení po 68 letech, však nyní čeká náročná práce spojená s návratem do společnosti. Pomoci se mu podle CNN rozhodl další bývalý vězeň John Pace, jenž v současnosti pracuje jako koordinátor filadelfského projektu na znovuzapojení propuštěných vězňů do běžného života.

Pace sám skončil za mřížemi ve svých sedmnácti, kdy byl odsouzen za přepadení a za napadení člověka. Ve vězení strávil 31 let. Když byl konečně propuštěn a vystaven nové realitě, ucítil podle svých slov určitou slabost.

"Ve vězeňském životě není moc věcí, které by vás k něčemu stimulovaly. Nesmíte se stýkat s lidmi. Vaše interakce jsou velmi omezené. Tak toho není moc, k čemu byste se mohli upnout. Takže si představte, že vyjdete z vězení a najednou můžete dělat všechno, co chcete. A co s tím uděláte?" popsal tento pocit propuštěný vězeň.

Bridge a Pace se rozhodli pomoci Ligonovi překonat šok ze vstupu do nového světa mimo jiné tím, že mu začali shánět bydlení v domácím prostředí a našli filadelfskou rodinu, jež byla ochotna se ho ujmout a spolupracovat na procesu jeho návratu.

"Vždycky se najdou lidé, kteří si budou myslet, že by měl Joe sedět ve vězení až do konce svého života," řekl Pace. "Ale Joe je schopen dokázat, kým dnes je, a doufá, že to bude stačit na to, aby si o něm lidé utvořili lepší mínění a uvědomili si, že jim může pomoci překonat předsudky."

Ligon řekl, že by byl rád, kdyby se ostatní poučili z jeho zkušeností. "Moc se těším na to, až udělám nějakým lidem radost a pomůžu jim tak, jako oni pomáhají mně. Rád bych se setkal s mladšími i se staršími a sdílel s nimi svůj příběh."

Na otázku, jaké to je být den a půl po svém propuštění zpátky ve světě, Ligon odpověděl: "Nádherné. Překrásné."