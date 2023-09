Na památníku teroristických útoků na Spojené státy americké z 11. září 2001, který vznikl v místě, kde stály mrakodrapy Světového obchodního centra, se mezi téměř 3000 jmén obětí skví i jméno John P. O'Neill. Teroristům z organizace Al-Káida se podařilo v osudný zářijový den zabít bývalého agenta FBI, který většinu pracovního života zasvětil právě honu na Usámu bin Ládina. A který předpokládal, že teroristé udeří znovu a to přímo na území USA.

Nejslavnějším a nejhrozivějším útokem připisovaným Al-Káidě se stal nálet do věží Světového obchodního centra a do Pentagonu unesenými letadly 11. září 2001. Na snímku kouř stoupající z obou věží poté, co do každé z nich únosci narazililetouny Boeing 767. | Foto: Wikimedia Commons, Michael Foran, CC BY 2.0

Byl konec srpna 2001. Dlouholetý agent FBI a jedna z vůdčích postav honu tohoto amerického federálního úřadu na vysoce postavené členy teroristické sítě al-Káida John P. O'Neill právě po odchodu z agentury nastupoval do nové práce. Stal se šéfem bezpečnosti Světového obchodního centra v New Yorku, jehož srdcem byla dvojice mrakodrapů známá jako dvojčata. O'Neill měl k tomuto místu zvláštní vztah - šéfem protiteroristické divize FBI se stal právě v době intenzivního vyšetřování prvního teroristického útoku na dvojčata z roku 1993.

V posledních srpnových dnech O'Neill mluvil se svým blízkým přítelem, producentem zpráv stanice ABC Chrisem Ishamem. Bavili se mimo jiné o O'Neillově přesvědčení, že al-Káida posiluje a je schopna zaútočit přímo na území USA. „Snad se nepokusí znovu spáchat bombový útok na Světové obchodní centrum,“ žertoval Isham.

Bývalý speciální agent FBI John P. O'Neill. Velkou část profesního života strávil honem na vysoce postavené členy al-Káidy a vyšetřování teroristických útoků. Do penze odešel krátce před 11. zářím 2001 a následně pracoval ve Světovém obchodním centru.Zdroj: Wikimedia Commons, FBI, volné dílo

O'Neill na takovou legraci naladěn nebyl. „Myslím, že se to pokusí dokončit,“ řekl podle Ishamových vzpomínek s odkazem na to, že v roce 1993, kdy al-Káida odpálila auto naložené výbušninou v garáži dvojčat, plány teroristům nevyšly a budovy zůstaly stát.

Předzvěst 11. září. První zářez si Al-Káida připsala v Keni, zabila stovky lidí

Byla to prorocká slova. Při teroristickém útoku z 11. září 2001, od něhož v pondělí uplynulo 22 let, své hrozivé dílo lidé Usámy bin Ládina dokonali. V troskách dvojčat v New Yorku, Pentagonu a letounu, který se zřítil na pole v Pensylvánii, zahynulo více než tři tisíce nevinných lidí. Mezi těly, která hasiči, záchranáři a dobrovolníci vytáhli ze sutin Světového obchodního centra bylo i to O'Neillovo. Při teroristickém útoku, který změnil svět 21. století, tak al-Káida zabila muže, který se svým týmem dokázal v předchozí dekádě několika podobně děsivým činům zabránit.

O'Neillově příběhu se věnuje mimo jiné seriál The Looming Tower. Částí lidí je ale kritizovaný pro politické zkreslování:

Zdroj: Youtube

Práce je tvoje milenka

John P. O'Neill se chtěl stát příslušníkem bezpečnostních složek - nejraději FBI - od malička. „Jedním z jeho oblíbených televizních pořadů v dětství byl seriál The FBI. Později přátelům říkal, že ho ke kariéře inspiroval herec Efrem Zombalist Jr., který v seriálu hrál agenta Lewise Erskina,“ uvádí server PBS.

A za svým snem si O'Neill tvrdě šel. Už na vysoké škole pracoval pro FBI, byť jen jako průvodce pro turisty po ústředí úřadu ve Washingtonu. Po získání vysokoškolských titulů v oblasti práva a forenzního zkoumání se konečně dočkal - k FBI nastoupil jako agent. „V následujících patnácti letech získal zkušenosti v různých oblastech, včetně organizovaného zločinu či zahraniční kontrarozvědky,“ doplňuje PBS.

Oženil se sice se středoškolskou láskou, měl děti, podle jeho přátel a kolegů ale pro něj byla vždy práce na prvním místě. „Někdy říkával, FBI je tvoje milenka. Musíš přestat bojovat s tím, že tě práce pohlcuje, a nechat se jí pohltit. Totálně,“ vzpomínal v dokumentu stanice History agent FBI Ali Soufan.

Vzpomínky na Johna P. O'Neilla v dokumentu stanice History:

Zdroj: Youtube

Právě O'Neillovo absolutní pracovní nasazení, takzvaný tah na branku a to, že dokázal jednat se svými kolegy a podřízenými jako s bratry, syny, mu vysloužilo nejen důvěru a oddanost jeho týmu, ale také zajistilo, že v žebříčku FBI stoupal velmi rychle a brzy se dostal do vedoucích pozic. „Postupně se stal klíčovým hráčem v protiteroristických operacích agentury v 90. letech. V roce 1995 se stal šéfem protiteroristické divize FBI ve Washingtonu a v roce 1997 byl vedoucím speciálním agentem divize FBI pro národní bezpečnost v New Yorku,“ uvádí web památníku útoků z 11. září v New Yorku.

Přehlížená hrozba

Dva roky předtím, než se O'Neill dostal do vedoucí pozice boje FBI proti terorismu, zaútočili teroristé ze skupiny al-Káida poprvé na Světové obchodní centrum v New Yorku. Tento útok se pro něj následně stal jakousi červenou nití, která se s ním táhla až do jeho posledních chvil.

„V neděli ráno v únoru 1995 šel Richard A. Clarke, národní koordinátor boje proti terorismu v Bushově první administrativě, do kanceláře, aby zkontroloval zpravodajské informace z víkendu. Jedna z depeší informovala, že Ramzi Yousef, strůjce prvního bombového útoku na Světové obchodní centrum před dvěma lety, byl spatřen v Pákistánu. Clarke okamžitě zavolal FBI. V telefonu se ozval muž, kterého nikdy předtím neslyšel. O'Neill, zavrčel hlas,“ připomíná článek autora knižní předlohy seriálu The Looming Tower Lawrence Wrighta v magazínu The New Yorker.

Islamisté zaútočili na Světové obchodní centrum už v roce 1993. Použili bombu

Clarkovo první zaskočení se rychle rozplynulo v následujících dnech, kdy se O'Neill stal zásadní osobou při koordinaci Yousefova zatčení. Odstartovala tím nejen blízká spolupráce obou mužů, ale také O'Neillovo studium islámského terorismu. „O'Neill rychle rozvinul hluboký zájem o nadnárodní teroristické skupiny, jako je al-Káida. Bil na poplach ohledně rostoucí hrozby terorismu,“ píše web památníku útoků z 11. září.

O'Neill opakovaně varoval politické představitele i další vládní agentury (samozřejmě, nebyl jediný, ale byl jedním z nejvýraznějších hlasů), že americká administrativa osudově podceňuje nebezpečí, jaké islamistické teroristické sítě představují pro bezpečnost USA. „Mnoho z těchto skupin má nyní kapacitu a infrastrukturu ve Spojených státech dostatečnou na to, aby na nás zaútočily, pokud budou chtít,“ prohlásil v roce 1997.

Příběh práce Johna O'Neilla zobrazuje i snímek Path to 9/11 stanice ABC z roku 2006. I tento film byl ale kritizován pro politická zkreslení:

Zdroj: Youtube

Podle Wrighta upozorňoval třeba na to, jak málo agentů FBI, CIA a dalších agentur se dokáže domluvit arabsky. Brzy také pochopil, že nitky se až podezřele sbíhají k muži, který tehdy ještě vystupoval v pozadí - Usámovi bin Ládinovi. S partnery ze spojeneckých zemí se proto zaměřil na jeho dopadení.

Ztracený kufřík

Za svou kariéru se O'Neill se svým týmem jako specialista na islámský terorismus podílel na vyšetřování a dopadení pachatelů několika útoků na americké cíle. „Vyšetřování ho rok před pádem dvojčat přivedlo do Jemenu, kde řešil bombový útok na americkou loď USS Cole, či do Afriky po bombových útocích na americká velvyslanectví v roce 1998,“ píše starší článek Los Angeles Times. Podílel se rovněž na vyšetřování bombového útoku na obytný komplex v Saúdské Arábii.

Kromě profesních úspěchů se ale kolem O'Neilla začaly množit i problémy související s jeho neuspořádaným soukromým životem. „V jednu dobu udržoval najednou vztah se třemi různými ženami, kterým umožňoval přespávat v takzvaném "bezpečném domě" FBI,“ připomíná článek stanice ITV. Za to mu byl stržen plat.

Největším problémem ale bylo, že jednou na krátký čas ztratil kufřík s přísně tajnými dokumenty i mobil. Zavazadlo se sice brzy našlo, mohlo ale dojít k zásadnímu úniku informací. A v létě 2001, kdy byl O'Neill politicky nepohodlný, se celá aféra dostala do novin. „O'Neill si byl vědomý, že list The New York Times o něm připravuje článek. A tak se rozhodl odejít do důchodu,“ uvádí Wright.

Bin Ládina prozradil telefon. Dům, kde se skrýval, byl podezřelý z mnoha důvodů

Z mnoha nabídek ze soukromého sektoru si vybral tu stát se šéfem bezpečnosti Světového obchodního centra. Měl podezření, že se sem členové al-Káidy jednou vrátí, aby dokončili to, co začali v roce 1993, a chtěl organizaci pomoct se na to připravit - když už útoku nemohl zabránit jako agent FBI.

Jedenáctého září 2001 pracoval v novém místě teprve pár dní. „Byl právě ve své kanceláři ve 34. patře jižní věže, když první letadlo narazilo do severní věže. Při evakuaci ještě zavolal svému dospělému synovi a ujistil ho, že je v pořádku a prověřuje situaci. Tehdy ho v budově vidělo několik lidí, i v lobby severní věže. Jako poslední jej zahlédl jeho dlouholetý přítel a agent FBI Wesley Wong, jak směřuje zpět do jižní věže, pravděpodobně aby pomáhal s evakuací nebo zajistil záznamy z bezpečnostních kamer z věže,“ píše web památníku útoků 11. září.