Johnson byl k ničemu, může za to Mayová. Média si po odchodu ministra odporují

Včerejší odstoupení Borise Johnsona z funkce ministra zahraničí Velké Británie vyvolalo mnoho ohlasů. Vyjadřují se k němu, jak píše The Guardian, i světová média, přičemž některá Johnsonův krok vítají, jiná se naopak ptají, co hodlají konzervativci dělat s tím, že Británie byla označena za budoucí kolonii Evropy.

The Guardian

„Pan Johnson je nejpřeceňovanější politik Velké Británie, a to především sám sebou. Coby ministr zahraničí byl naprosto k ničemu,“ píše britský The Guardian. „Oslabil jak postavení země ve světě, tak i, tím, jak funkci vykonával, svou vlastní osobu. A to nejen chvalozpěvy na prezidenta USA Donalda Trumpa.

Nebyl zkrátka člověkem na svém místě. Nemyslel to vážně, zajímaly ho především vlastní zájmy. Britská vláda na tom bez něj bude lépe,“ dodal ostrovní zpravodaj.



The Times

V podobném duchu se vyjádřily i The Times. „Rezignace visela ve vzduchu delší dobu, překvapen může být jen málokdo. Johnson neukázal žádnou snahu dojít ke kompromisu a nepřidal ani žádný konstruktivní návrh, co by vláda vlastně měla dělat.“



Američané dodávají, že svět Johnsonův odchod z vlády uvítá. „Jestliže jeho rezignace nezpůsobí vládě žádné vážnější důsledky, bude ve světových kruzích přijata opravdu s nadšením, především pak tam, kde jej vůbec nebrali vážně. Celkově je nemožné vidět jeho rezignaci jinak než jako akt vlastních, samolibých ambicí,“ dodávají The Times.

New York Times

Johnsonem se zabývají také mimo Spojené království, konkrétně v USA. „Dobrý tah, Borisi Johnsone. Rezignace na pozici britského ministra zahraničí by měla ulehčit situaci premiérce Therese Mayové. Ta nyní může dosáhnout rozumné dohody s EU,“ píší New York Times.



„Jestliže klima ve vládě vyústí v bouři, odchod některých (politiků) by mohl pomoci vyřešit pokřivené „rozvodové řízení“ s Unií. To se totiž blíží k důležitému termínu,“ zdůrazňují Američané.

The Telegraph

Svého bývalého přispěvatele brání pouze britský The Telegraph. „Podle našeho pohledu by se měla (Mayová) znovu zamyslet. Dohoda uzavřená v Chequers je pouze špatnou sbírkou návrhů, jež vyústí v to, že EU bude požadovat další ústupky,“ zamýšlí se.



„Paní Mayová tvrdí, že Spojené království opustí celní unii a jednotný trh, zmíněná dohoda nicméně znamená, že zde zůstanou prvky obou. Pan Johnson prohlásil, že se Británie stane kolonií Evropy. Jsou konzervativci spokojeni? Jestli ne, co navrhují udělat?“ ptá se deník.

The Sun

Ozvaly se také nejpopulárnější britské bulvární noviny. „Ačkoli sdílíme vztek brexit podporujících konzervativců, nevidíme žádnou strategii, která by mohla v parlamentu, který je většinově pro setrvání, vyhrát. Nevidíme ani to, jak by mohla zajistit dohodu s Bruselem,“ prohlašuje.

„Možná mohou hlasovat proti Mayové, možná se jí dokonce mohou zbavit – jak ale zastaví ty, kteří chtějí v EU setrvat, aby nás nezapsali k pokračování v celní unii, což je v souvislosti s brexitem ještě větší katastrofa?“ ptají se novináři z The Sun.

Jeremy Hunt již nastoupil

Boris Johnson, dosavadní ministr zahraničí, v pondělí na svou funkci rezignoval z důvodu dlouhodobých neshod s premiérkou Theresou Mayovou. Stal se už třetím odchozím politikem během předchozích čtyřiadvaceti hodin – ještě před ním totiž odstoupení oznámili i ministr pro brexit David Davis a jeho zástupce Steve Baker. Po třech zmíněných rezignovali také konzervativec Chris Green či Johnsonův náměstek Conor Burns.

Na jejich místa již nastoupila nová jména. Johnsona nahradil dosavadní ministr zdravotnictví Jeremy Hunt, jeho pozici pak zaplnil Matt Hancock z ministerstva kultury. Posledně zmíněného v jeho dosavadní funkci nahradil prokurátor Jeremy Wright.



The Guardian v pondělí uvedl, že mnoho odpůrců Mayové věří v hlasování o nedůvěře. Pokud by pro ně dopadlo pozitivně, její pozice lídra by byla výrazně ohrožena a Johnson by tak údajně mohl pomýšlet na kandidaturu na premiérské křeslo.

Sám Johnson svůj odchod vysvětlil v obsáhlém dopise, který adresoval přímo Mayové. "Brexit by měl být o příležitosti a o naději. Měla by to být šance dělat věci jinak, svižněji a dynamičtěji. Ale ten sen umírá, nepostupujeme totiž kupředu," napsal čtyřiapadesátiletý politik mimo jiné premiérce.