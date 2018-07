J&J musí zaplatit miliardové odškodnění ženám s rakovinou vaječníků

Odškodnění v rekordní výši 4,69 miliardy dolarů (přes 104 miliard korun) musí vyplatit farmaceutická společnost Johnson & Johnson 22 ženám, které onemocněly rakovinou vaječníků. Tu měly vyvolat výrobky firmy obsahující azbest, včetně dětského zásypu. Rozhodla o tom soudní porota v Missouri v USA. Firma Johnson & Johnson uvedla, že se odvolá.

Pudr Johnson & Johnson, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Případ se týká zhruba 9000 různých druhů zásypů, jejichž základní složku tvoří práškový mastek. Podle žaloby použitý mastek obsahoval rakovinotvorný azbest, o čemž prý firma věděla, a přesto výrobky nadále prodávala.

Společnost Johnson & Johnson u soudu popřela, že by některý z jejích zásypů někdy obsahoval azbest a že by mohl vyvolat rakovinu, přičemž se odvolávala na studie z několika posledních desítek let. Proces trval víc než pět týdnů, během nichž bylo vyslechnuto zhruba dvanáct expertů svědčících pro jednu i druhou stranu.

Porota okresního soudu ve městě Saint Louis ve státě Missouri nakonec rozhodla, že firma musí zaplatit postiženým ženám 550 milionů dolarů (12,2 miliardy korun) odškodného, a navíc jí udělila rekordní pokutu ve výši dalších 4,14 miliardy dolarů (92,1 miliardy korun). Johnson & Johnson (J&J) označila ve svém prohlášení proces za "zásadně nespravedlivý" a uvedla, že se proti rozsudku odvolá. O případu informuje agentura Reuters.

Akcie J&J klesly bezprostředně po rozsudku o 1,31 dolaru neboli o jedno procento na 126,45 dolaru, později ale opět vzrostly o 1,52 dolaru.

Podle postižených žen a jejich rodin věděla firma o kontaminaci svých výrobků azbestem už od 70. let, ale spotřebitele nevarovala. V důsledku toho, že prý používaly zásypy od Johnson & Johnson desítky let, se tak prý u zmíněných žen rozvinula rakovina. Firma naopak uvedla, že trvá na svém stanovisku, že její výrobky azbest neobsahují a rakovinu vvolat nemohou.

"Společnost Johnson & Johnson je hluboce zklamána verdiktem, který je výsledkem zásadně nespravedlivého procesu," uvedla společnost ve svém prohlášení. Dodala, že až dosud byl každý rozsudek, který v tomto letitém sporu vyzněl proti Johnson & Johnson, v odvolacím řízení zrušen. Firma také kritizovala "vícenásobné chyby" v procesu, které podle ní byly horší než ve všech předchozích. Podle prohlášení hodlá využít všech opravných prostředků, které jí umožňuje zákon.

Agentura Reuters v této souvislosti poukazuje na to, že odvolací soudy, jež dosud rozhodovaly ve prospěch J&J, vycházely při svém posuzování případu z verdiktu Nejvyššího soudu Spojených států z roku 2017, které omezuje možnosti podávání žalob kvůli újmě. Reuters zmínil také to, že z 22 žalujících žen jich 17 pochází z jiných států než Missouri a k soudu v Saint Louis podalo svou žalobu proto, že je v USA obecně považován za vstřícný k žalobám vůči firmám. Tuto praxi, kterou žalované firmy označují ironicky jako "forum shopping", hodlá Johnson & Johnson ve svém odvolání napadnout.

Právník žalujících žen Mark Lanier po rozsudku vyzval Johnson & Johnson, aby stáhl své výrobky z trhu "dřív, než znovu ublíží a vyvolají další úzkost z toho, že lidé budou umírat v důsledku hrozné nemoci". "Pokud J&J trvá na tom, že bude tyto výrobky obsahující mastek nadále prodávat, měla by je označit důrazným varováním," uvedl Lanier.

Většina soudních sporů, jimž společnost Johnson & Johnson čelí, vychází z toho, že rakovinu vaječníků způsobuje samotný mastek. Menší počet případů se pak týká toho, že mastek byl kontaminován azbestem, vyvolávajícím rakovinu tkání. Soud v Saint Louis oba tyto případy zkombinoval a prohlásil, že rakovinu vaječníků způsobil ženám mastek kontaminovaný azbestem.

Podle předchozích soudů, které firma Johnson & Johnson v první instanci prohrála, měla dosud zaplatit náhrady ve výši 417 miliard dolarů. Všechny tyto rozsudky ale byly při odvolání zrušeny. Na nejméně pět dalších soudních rozhodnutí v téže věci se ještě čeká.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčivých přípravků nechal v letech 2009 a 2010 vytvořit velkou studii různých vzorků výrobků obsahujících mastek, včetně dětského pudru Johnson & Johnson Baby. V žádných vzorku mastku nebyl nalezen žádný azbest, uvedl úřad.

Lanier ale u soudu rozporoval jeho závěry tím, že úřad i další laboratoře údajně používají chybné testovací metody, které neumožňují správnou detekci azbestových vláken.