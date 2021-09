Britský premiér uvítal oznámení Číny, že nebude budovat nové uhelné elektrárny v zahraničí, i závazek USA zdvojnásobit do roku 2024 finanční prostředky určené chudším zemím na snížení emisí na 11,4 miliardy dolarů ročně. "Musíme ale zajít ještě dál a musíme to udělat rychle," řekl Johnson s tím, že o záchranu planety musí usilovat všechny země.

"Musíme ukázat, že jsme schopni se učit a dospívat a nakonec převzít odpovědnost za destrukci, kterou způsobujeme, nejen na naší planetě, ale i sobě samým. Je načase, aby lidstvo dospělo," řekl Johnson. Lidstvo zároveň přirovnal k 16letému člověku. "Dostali jsme se do toho osudového věku, kdy zhruba umíme řídit a víme, jak odemknout skříňku s alkoholem a věnovat se všem druhům aktivit, které jsou nejen potenciálně trapné, ale také mohou pro nás i pro ostatní představovat konečnou," podotkl.

Britský premiér Boris Johnson na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku 23. září 2021 | Foto: ČTK

Britský premiér Boris Johnson v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku vyzval lidstvo, aby dospělo a bojovalo proti klimatickým změnám. Podle Johnsona se svět blíží k bodu zlomu a státy musí konečné převzít odpovědnost za ničení planety.

