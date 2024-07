Ve věku 63 let zemřel významný americký producent Jon Landau. Uvedla to v sobotu večer agentura AP s odkazem na sdělení rodiny. Výrazná byla jeho spolupráce s režisérem Jamesem Cameronem, díky čemuž se podílel na vzniku filmů Titanic či Avatar, které se pak staly kasovními trháky.

Úmrtí potvrdil Alan Bergman ze společnosti Disney Entertainment. „Jon byl vizionář, jehož mimořádný talent a vášeň přivedly na filmové plátno některé z nezapomenutelných příběhů,“ uvedl Bergman, který označil Landaua za úspěšného a ikonického producenta.

Landau začal pracovat ve filmovém průmyslu v 80. letech. V roce 1997 vsadil na talent režiséra Jamese Camerona a stal se producentem jeho filmu o ztroskotání zaoceánské lodi Titanic. Sázka se podle agentury AP vyplatila. Titanic se stal prvním filmem na světě, jehož příjmy ze vstupného v kinech na celém světě překonaly hranici jedné miliardy dolarů. Film také získal 11 Oscarů včetně sošky za nejlepší film. S Cameronem pak Landau pokračoval ve spolupráci na filmech Avatar a pokračování Avatar: The Way of Water.

James Cameron ve svém prohlášení vzpomíná na „drahého přítele a mého nejbližšího spolupracovníka v posledních 31 letech“. „Jeho odkazem nejsou jen filmy, které vytvořil, ale i osobní příklad, který dal - nezdolný, starostlivý, inkluzivní, neúnavný, pronikavý a naprosto jedinečný,“ uvedl režisér.

Landau se narodil do rodiny známých televizních a filmových producentů a později působil ve významných firmách amerického filmového průmyslu. „Neumím hrát, neumím skládat hudbu, neumím vytvářet vizuální efekty, a to je předpokládám důvod, proč jsem producentem,“ uvedl podle agentury AP Landau, když přebíral spolu s tvůrci Oscara za nejlepší film, který dostal snímek Titanic.