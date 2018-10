Jsem nejšikanovanějším člověkem na světě, myslí si Melania Trumpová

Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania se považuje za jednoho z nejvíce šikanovaných lidí na světě. První dáma USA to prohlásila v rozhovoru s televizí ABC News, který stanice v plném rozsahu odvysílá v pátek a z něhož se již část zveřejnila.

„Určitě mohu říct, že jsem tím nejšikanovanějším člověkem na světě,“ postěžovala si doslova Melania Trumpová. „Nebo alespoň jedním z nich. Stačí, když si poslechnete, co o mně říkají,“ dodala.

Trumpová se rovněž rozpovídala o poměrech panujících v kanceláři amerického prezidenta. „Je těžké vládnout, protože si musíte neustále hlídat záda. V našem okolí stále existuje několik lidí, kterým nevěřím,“ prohlásila.

Stranou její pozornosti nezůstalo ani dění kolem nového soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha, kterého celkem tři ženy obvinily ze sexuálního násilí a chlípného chování. Trumpová se ho již dříve zastala, nyní své stanovisko zdůvodnila.

Imagine if @MichelleObama said this & played the victim. Republicans would lose their minds. @FLOTUS Melania Trump says her #BeBest policy platform targeting online bullies is personal. “I could say that I’m the most bullied person in the world” pic.twitter.com/7uCQB7jInX — Khary Penebaker, Fx (@kharyp) 11. října 2018

„Nemůžete jen tak říct: Byla jsem sexuálně napadena. Nejprve musíte mít pro své tvrzení silné důkazy, jinak média zajdou příliš daleko a vykreslí příběh, který není pravdivý. A to není správné,“ uvedla, aniž by specifikovala, jak by měl takový důkaz vypadat.

Kritické reakce na sociálních sítích

První dáma svými slovy vyvolala kritické reakce na sociálních sítích. Rozhořčení diskutujících vyvolal zejména fakt, že sebe samu označila za nejvíc šikanovanou osobu. „Zatímco sama žije v luxusu, její manžel nechá zavírat děti migrantů do detenčních center. Ale je to ona, kdo si stěžuje na svůj těžký život,“ napsal jeden z nich.

@flotus aka melania tRump - go visit your chain immigration parents melania. Oh, maybe stop on your way to visit some of your HUSBAND'S concentration camps for kids, then come back and tell us how "bullied" you are. You're sickening. — Cheryl (@comdown) 11. října 2018

Interview s Melanií Trumpovou vzniklo během její první sólo cesty po Africe, kterou první dáma podnikla minulý týden. Právě na této cestě sklidila kritiku veřejnosti, a to kvůli nevhodně zvolenému outfitu. Manželka Donalda Trumpa si totiž do Keni vzala bílou helmu, kterou dříve nosili evropští kolonizátoři. Tato pokrývka hlavy je proto v bývalých koloniích chápána jako symbol někdejšího útlaku.

Není to přitom poprvé, co si bývalá slovinská modelka oblékla provokativní oblečení. Během sílících diskuzí na téma rozdělení dětí uprchlíků ve Spojených státech si na sebe vzala bundu, kterou zdobil nepřehlédnutelný nápis „Je mi to úplně jedno, a vám?“, což vyvolalo vlnu pobouření. Její manžel však později uvedl, že nápis byl věnovaný novinářům, nikoli dětem.