Jsme připraveni s KLDR jednat, řekl Pence. Podle odborníků jde o průlom

Ačkoliv se vztahy mezi delegacemi Spojených Států a Severní Koreje na olympijských hrách zdály být chladné, v zákulisí zřejmě došlo k pokroku. Ten by mohl vyústit až k přímým rozhovorům Washingtonu a Pchjongjangu bez předchozích podmínek. Serveru The Washington Post to v rozhovoru sdělil americký viceprezident Mike Pence.

Podle Pence to vyplynulo z nově nabytého souladu v jednání Bílého domu s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Americký viceprezident v rozhovoru pro The Washington Post, který probíhal na palubě letounu při návratu ze zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, uvedl, že ve dvou zásadních rozhovorech se USA a Jižní Korea shodly na podmínkách vztahů s KLDR. První krok by měli udělat Jihokorejci, USA je případně budou brzy následovat. Představa o dalších diplomatických krocích je taková, že USA a jejich spojenci budou i nadále pokračovat ve stupňování nátlaku na režim severokorejského vůdce Kim Čong-una, dokud neupustí od svého jaderného programu. Ale Trumpova vláda je také současně ochotna s KLDR i jednat. Podle listu Pence řekl, že dosáhl nového porozumění s jihokorejským prezidentem, který se snaží o diplomatické řešení konfliktu s KLDR v otázce jaderného programu a programu balistických raket. ČTĚTE TAKÉ: Čína dostihla USA. Do aktivní služby vstoupily „neviditelné“ stíhačky J-20 "Důležité je, že s nátlakem na KLDR nepolevíme, dokud neudělají krok k denuklearizaci,“ řekl Pence. "Maximální tlak na jejich režim bude tedy i nadále pokračovat a sílit, ale pokud si přejí jednat, budeme jednat,“ dodal. Agentura Reuters k tomu poznamenává, že se jedná o určitý obrat v diplomacii vůči KLDR. Washington totiž dosud zaujímal výhradně tvrdou politiku vůči severokorejskému režimu, což by se však nyní mohlo změnit. Mun Če-in také Pence ujistil, že Severokorejci nedostanou úlevu od některých sankcí zadarmo. Musí opravdu podniknout konkrétní kroky k denuklearizaci. "Myslím, že je to určitý obrat oproti posledním 20 rokům," řekl Pence. Jsou další možnosti, které by mohly dopomoci dalšímu jednání. Teď však záleží i na KLDR. Pokud totiž bude pokračovat v testování jaderných raket, veškerá diplomatická jednání by to mohlo zcela zastavit. ČTĚTE TAKÉ: Údajně jí přejel nohu autem. Další Trumpův podřízený rezignoval kvůli násilí Jihokorejský prezident však podle Pence tvrdě pracuje na tom, aby této možnosti zabránil. Vyzval také Severokorejce, aby se co nejdříve sešli se Spojenými státy. "Musíte s Američany mluvit," řekl prý Severeokorejcům na pátečním setkání Mun Če-in. Toho se zúčastnila sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong. Mezi členy severokorejské delegace byl i předseda parlamentu Kim Jong-nam, který je formální hlavou KLDR. Myšlenka rozhovorů KLDR a USA však není nová. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson tuto možnost několikrát zdůrazňoval. Americký prezident Donald Trump také sám několikrát připustil, že nevidí na rozhovorech s KLDR nic špatného. Jak však poznamenává Washington Post, přechod k věcným jednáním bude extrémně obtížný, ale k dosažení skutečného pokroku je to první nezbytný krok. ČTĚTE TAKÉ: Bratr se na vás těší. Kimova sestra pozvala prezidenta Jižní Koreje do KLDR

Autor: Andrea Gričová