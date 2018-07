Jsou s to vyvolat světovou válku, řekl Trump o Černohorcích. Nezná nás, reagují

Kazašský krasobruslař, který získal na olympiádě v Soči v roce 2014 bronzovou medaili, byl ve čtvrtek na ulici hlavního města Almaty bodnut do stehna. A to poté, co přistihl dva muže, jak kradou zrcátka z jeho auta. Pětadvacetiletý Ten, kterému nůž zasáhl stehenní tepnu, byl převezen do nemocnice, kde však po třech hodinách zemřel.