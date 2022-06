Čtveřice opět spolu

Asi nejostřeji sledovanou částí celé události však bylo rozhodně setkání princů Williama a Harryho s manželkami. Je to vůbec poprvé, co se oba páry potkaly na veřejnosti od odchodu prince Harryho a jeho manželky, vévodkyně Meghan, z královské rodiny, respektive od jejich vzdání se královských povinností. Byť se oba princové už veřejně setkali, je to poprvé po dvou letech, co se vidí před zraky celého světa i v doprovodu svých manželek, o jejichž špatných vztazích bulvár dlouhodobě spekuluje.

Široké sukně, tvíd i kostýmy. Styl Alžběty II. prošel za vlády razantní proměnou

Poslední společnou akcí párů byla paradoxně také bohoslužba, v roce 2020. Mezitím stihli vévodové ze Sussexu, Harry a Meghan, absolvovat již legendární interview, ve kterém obvinili královskou rodinu z rasismu.

Na rozdíl od posledního setkání obou párů ovšem nakonec proběhla páteční bohoslužba ve zcela jiné atmosféře. „Harryho a Meghan vřele přivítal shromážděný dav,“ píše BBC. Oba manželé se usmívali, a zdálo se, že jsou velmi uvolnění. To samé platilo také o vévodech z Cambridge, tedy princi Williamovi a jeho ženě Kate, kteří dorazili pouze o pár minut později.

Prince Harry and Duchess Meghan attend National Service of Thanksgiving for Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee, marking the first time the couple has appeared publicly with Britain's royal family since stepping down from their senior royal roles. https://t.co/nG8UITzyE4 pic.twitter.com/FgyqbqfzoM — ABC News (@ABC) June 3, 2022

Ovšem po vstupu do katedrály byly pořízeny snímky, na nichž se oba princové tváří zachmuřeně. „Nervozita?," položil otázku bulvární list Daily Mail při snímku Harryho s hlavou zakloněnou ke stropu.

Přesto se žádné drama zjevně neodehrálo, neboť na dalších snímcích již princ vesele konverzuje s lidmi kolem. Některé zdroje ovšem naznačují, že vztahy obou párů se nijak nezlepšily. „V této chvíli se nezdá, že by se Harry, Meghan, William a Kate setkali v době oslav ještě i v soukromí. Nic takového nyní v diáři není,“ uvedl pro portál Page Six zdroj z paláce.

Alžběta II. slaví 70. výročí panování: Velkolepá podívaná přinesla i jednu změnu

Módní magazíny opět ocenily outfity Kate i Meghan. Vévodkyně z Cambridge se objevila v šatech vanilkové barvy s kloboukem s květinovým detailem, vévodkyně ze Sussexu zůstala věrna minimalismu a čistým liniím ve smetanovém kabátě s opaskem a širokém klobouku. „Je to outfit, který ji odlišuje od ostatních, barevně oblečených členů rodiny,“ komentuje list The Telegraph. Stran outfitů zářila královnina vnučka Zara Tindallová v šatech výrazné růžové barvy.

Bez královny

Přesto, že bohoslužba byla sloužena na počest královny Alžběty II., ta se akce nakonec nezúčastnila. Podle vyjádření královského paláce totiž po velkolepém čtvrtečním zahájení čtyřdenních oslav její sedmdesátileté vlády zažila jistý "diskomfort". V posledních měsících se stále více mluví o jejích pohybových problémech i únavě, a to přesto, že na tradičním čtvrtečním ceremoniálu Trooping the Colour se zjevně velmi dobře bavila. To konec konců potvrdil i Buckinghamský palác. „Rozhodnutí o královnině neúčasti bylo podle něj učiněno s velkou neochotou. Královna ocenila a užila si skutečně památný první den oslav,“ cituje BBC.

V Katedrále svatého Pavla královninu roli na sebe opět převzal její syn a následník trůnu princ Charles, který dorazil v doprovodu své manželky Camilly.

Na bohoslužbě naopak chyběly všechny tři děti prince Williama či královnin syn princ Andrew, který měl pozitivní test na koronavirus. Bez potomků přišli rovněž princ Harry s Meghan, ti ale ve čtvrtek večer v soukromí poprvé naživo představili svou dceru Lilibeth královně.

Mdloby a bučení

Hlavním dramatem dne nakonec byly příchody hostů do katedrály. Zatímco členové královské rodiny si vychutnali vřelé přijetí davu, to samé nemohl říct britský premiér Boris Johnson. Toho totiž polovina přítomných zvědavců za bariérami povzbuzovala, ovšem druhá polovina s jeho příchodem příliš spokojena nebyla. „Dav na něj bučel,“ uvádí list The Guardian.

The Prime Minister @BorisJohnson arriving with wife Carrie at St Paul’s Cathedral for the Platinum Thanksgiving Service is booed by some in the crowd@BBCNews pic.twitter.com/rHbBgX8Jzh — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) June 3, 2022

Rozruch vyvolaly také nevolnosti dvou z přítomných vojáků držících čestnou stráž. „Před katedrálou omdleli dva členové ozbrojených sil. Nejdříve se skácel k zemi člen královského letectva, který byl součástí vojenské čestné stráže na schodech katedrály. Zcela omdlel, po probuzení mu další vojáci pomohli vstát a odejít. Na schodech se poté udělalo nevolno i dalšímu vojákovi, který ale byl schopen se nakonec sám postavit a odejít,“ uvádí BBC. Britské bulvární listy nevolnosti vojáků označili za drama.

Podle britských médií mohlo za nevolnosti vojáků horko, neboť teploty se v Londýně stupňují.