Julia Skripalová volala domů do Ruska, s rodinou mluvila o otcově zdraví

Julia Skripalová, dcera bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, jež byla spolu se svým otcem 4. března otrávena jedem novičok, v úterý volala domů rodině. Podle ruské agentury Tass mluvila se svou sestřenicí Viktorií, která bydlí v Jaroslavli, tedy zhruba 250 kilometrů od Moskvy, a to převážně o otcově zdravotním stavu.

„S Julií jsme se bavily v narozeninový den naší babičky,“ potvrdila novinářům Viktoria. „Volala nám 24. července, aby jí popřála. Říkala mi, že je v pořádku, ale Sergej má stále tracheostom (trubička, jež pomáhá v dýchání – pozn. red.) a sám se ozve, až mu jej odstraní,“ dodala.

Momentálně se Julia údajně stará především o to, aby se jí a Sergejovi dařilo po zdravotní stránce co nejlépe. Jakákoli možná data, kdy by se mohla vrátit do Ruska, se prý podle Viktoriina vyjádření „zdráhala poskytnout“.



Kromě úterního hovoru prý agentova dcera volala domů i v dubnu a na začátku července. Po incidentu, jenž se udál ve zmíněné březnové datum, údajně Viktoria několikrát zažádala o britská víza, aby mohla dvojici navštívit, úřady ji však pokaždé odmítly.

Pro média Skripalová promluvila už dříve v květnu, kdy se s ní spojili reportéři agentury Reuters. „Do Spojeného království jsem přijela třetího března na návštěvu za svým otcem, což jsem dělávala pravidelně i dřív. Pak jsem se probrala po dvaceti dnech v kómatu, kdy jsem se dozvěděla, že jsme byli oba otráveni," uvedla tehdy.



V březnu se Skripal, bývalý ruský dvojitý agent, otrávil spolu s dcerou nervově paralytickým jedem novičok, jenž byl údajně vyroben kdysi v Sovětském svazu. Došlo k tomu v britském městě Salisbury, přičemž britské úřady z incidentu obvinily Rusy. Moskva jakoukoli vinu odmítla.

Nejedná se o jediný případ otravy novičokem. Nedávno byli v Británii otráveni další dva lidé – pětačtyřicetiletý Charlie Rowley a jeho o rok mladší partnerka Dawn Sturgessová. Stalo se tak jen v osm kilometrů vzdáleném městě Amesbury. Zatímco Rowley již byl propuštěn z nemocnice, Sturgessová na následky otravy zemřela.