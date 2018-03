Julija Skripalová si nezasloužila být otrávená, tvrdí její přítelkyně

Dcera bývalého ruského agenta Julija Skripalová, která byla společně se svým otcem v neděli 4. března otrávena nervovým plynem, neudělala nic, čím by si tento osud zasloužila. Alespoň to tvrdí její kamarádka z dětství Irina Petrovová.

Petrovová pro BBC uvedla, že „Skripalovi byli perfektní rodinou“. Podle Petrovové se o nich však jejich známí zdráhají mluvit na veřejnosti. „Začínám se bát. Nikdo o nich nechce mluvit – dokonce ani jejich vlastní rodina,“ dodala.

Julija Skripalová, která do Británie přijela na krátkou návštěvu, pracovala pro některé nadnárodní společnosti, mimo jiné Nike či Pepsi. V roce 2010 se sice společně se svým otcem přestěhovala do Velké Británie, o pět let později se ale vrátila do Moskvy. Podle Petrovové v minulosti uvažovala o změně státního občanství, později ale změnila názor.

„Julija se zpátky do Moskvy přestěhovala zejména kvůli svému dlouholetému příteli, protože sama Británii milovala – a měla ráda i dům, v němž bydleli,“ tvrdí Petrovová.

Podle ní měla Julia Skripalová se svým otcem skvělý vztah a byla mu „dokonalou dcerou“, jež si vždy výborně učila. Svým přátelům se údajně nikdy nesvěřovala s rodinnými problémy, a to ani po otcově zatčení, k němuž došlo v roce 2004, ale „stejně jako její matka zůstávala pozitivní a neustále se usmívala“.

Třiatřicetiletá Julija Skripalová i její šestašedesátiletý otec zůstávají v péči lékařů, poté co minulou neděli zkolabovali na lavičce před nákupním centrem v britském Salisbury. Britská ministryně vnitra tento týden potvrdila, že dvojice byla otrávena nervově paralytickým plynem. Vyloučila však, že by šlo o sarin či VX.

Útok dnes odsoudil britský ministr pro bezpečnost Ben Wallace. „Někdo se dostal na naši půdu a použil látku, která je zakázána většinou mezinárodních úmluv a která mohla ohrozit spoustu lidí. Něco takového nelze jen tak přejít,“ prohlásil s dovětkem, že „Velká Británie využije veškeré své zdroje k tomu, aby z incidentu vyvodila patřičné důsledky“.

Na dotaz novinářů, zda Skripal pracoval pro britské tajné služby však odmítl odpovědět. „Obdobné informace musíme uchovávat v tajnosti a to v neposlední řadě kvůli bezpečí lidí, kterých se dotýkají,“ uzavřel.

Bývalý důstojník GRU a agent MI6 Skripal byl v roce 2006 za špionáž odsouzen k třinácti rokům vězení. O čtyři roky později byl však v rámci americko-ruské výměny špionů propuštěn.

Po svém zatčení, ke kterému došlo v prosinci 2004, Skripal přiznal, že byl v roce 1995 naverbován britskými tajnými službami. Za informace o ruských agentech působících v Evropě dostal více než sto tisíc dolarů.