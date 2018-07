VIDEO: Juncker se motal na summitu NATO. Je to od zad, hájil se

Velkým hitem sociálních sítí se stalo video, na němž je zachycen vrávorající předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker během summitu NATO v Bruselu. Junker, který je známý tím, že nezvládá svou zálibu v alkoholu, vrávoral tak, že ho na nohou museli držet ostatní státníci. Informuje o tom agentura AP.

Záběry s potácejícím se předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem rozšířila v sociálních médiích zejména celopolská komerční televize Polsat. Mezi Junckerem a Poláky panují dlouhodobě napjaté vztahy zejména kvůli přístupu k otázce migrace, kde předseda Evropské komise Polsko opakovaně kritizoval kvůli jeho neochotě přijímat migranty z arabských a afrických zemí.

Na zveřejněných záběrech Juncker viditelně vrávorá a musí ho podpírat mimo jiné prezidenti Finska a Ukrajiny. Když za jejich pomoci sestupuje z pódia, na němž se zástupci aliančních států představili veřejnosti, vyvolá jeho potácivá chůze pobavený úsměv u britské premiérky Theresy Mayové, naopak americký prezident Donald Trump s chotí ho mine bez povšimnutí. Při následném odchodu pomáhá předsedovi Evropské komise i ukrajinský prezident Petro Porošenko.

Nizozemský premiér Mark Rutte později agentuře AP sdělil, že od Junckera ví, že už ho delší dobu trápí problémy se zády. O Junckerových problémech s alkoholem se ale píše už dlouho. Britský bulvární deník The Sun loni uvedl, že Juncker se dostavil opilý i na summit pro lidská práva a demokracii, který se konal v březnu 2017 v Ženevě, a vrážel přitom do lidí i do nábytku.

Před třemi lety se také objevil na Youtube záznam, jak Juncker na tiskové konferenci na summitu Východního partnerství v lotyšské Rize ve velmi povznesené náladě popleskává politiky po tvářích a maďarského premiéra Viktora Orbána nazývá "diktátorem, přičemž se sám drží dost nejistě na nohách.

Pozornost internetových vtipálků si na summitu NATO ale nevydobyl jen Juncker. Záplavu ironických koláží vyvolal i český prezident Miloš Zeman, jehož zachytila jedna z oficiálních společných fotografií šéfů všech 29 aliančních zemí, jak sedí stranou na židli s nepřítomným výrazem ve tváři.