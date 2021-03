Japonský miliardář Jusaku Maezawa hledá osm spolucestujících, které s sebou vezme na let kolem Měsíce plánovaný na rok 2023. Informoval o tom dnes server BBC. Zájemci se mají hlásit na stránkách dearmoon.earth. Pětačtyřicetiletý výstřední boháč Maezawa před rokem zrušil svůj "inzerát" na výběr dívky, s níž chtěl k Měsíci letět. Potenciálních partnerek se mu tehdy ozvalo skoro 30 tisíc.

Měsíc. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

"Chci lidi z různých prostředí, aby se ke mně připojili," oznámil Maezawa v úterý na twitteru. "Koupil jsem všechna místa, takže to bude soukromý let," dodal s tím, že cestu platí, takže ti, kdo s ním poletí, to budou mít zdarma. Kolik peněz za cestu zaplatí, dosud zveřejněno nebylo.