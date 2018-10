K břehům Floridy míří hurikán Michael. Úřady nařídily evakuaci

Hurikán Michael, který se během pondělí zformoval v oblasti Mexického zálivu, míří k břehům Floridy. Tropická cyklona dosáhne síly třetího z pěti stupňů Saffirovy–Simpsonovy stupnice a na pevninu dorazí v noci z úterý na středu. Úřady se obávají rozsáhlých škod a v ohrožených oblastech nařídily povinnou evakuaci.

„Michael by mohl být jedním z nejhorších hurikánů, které kdy zasáhly výběžek na severozápadě Floridy,“ napsal na twitteru odborník na hurikány Rick Knabb. Podle meteorologů půjde o nejsilnější bouři za posledních nejméně 13 let.

Největší obavy panují v oblasti, která se rozprostírá mezi pobřežními městy Pensacola a Apalachicola, kde hrozí rozsáhlé záplavy způsobené stoupající hladinou oceánu, přívalovými dešti a větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 180 kilometrů za hodinu.

Probíhá evakuace

Národní centrum pro výzkum hurikánů vydalo varování před bouřlivým přílivem, který by mohl ohrozit životy obyvatel. Vodní hladina by podle meteorologů mohla stoupnout až o 3,6 metru, zaplavit domy a znepřístupnit cesty. Ve třech floridských okresech vyhlásily úřady povinnou evakuaci.

LIVE: Latest forecast track and satellite images as Hurricane Michael moves into the Gulf Coast. (Corrects location) https://t.co/fxLRMsRzPV https://t.co/B2SnAmVhFc — NBC News (@NBCNews) 9. října 2018

„Rodiny by se měly ještě dnes postarat o to, aby měly dostatečné zásoby vody, potravin a nezbytných léčiv na dobu nejméně tří dnů,“ varoval na twitteru floridský guvernér Rick Scott. „Všechny rodiny se musí připravit. Můžeme spravit zničené domovy, ale ne ztracené životy.“

President @realDonaldTrump is working with state and local officials in Florida on preparedness ahead of Hurricane Michael's landfall. pic.twitter.com/4mJjxZtydo — The White House (@WhiteHouse) 8. října 2018

Americký prezident Donald Trump ujistil obyvatele, že vláda je připravena poskytnout veškerou nutnou pomoc. „Spolupracujeme se státními i místními úřady na přijetí všech nezbytných opatření. Už jsme instruovali federální agenturu pro zvládání krizových situací (FEMA), která se již připravuje. Zdá se, že to bude velké,“ varoval prezident. Zároveň však podotkl, že až doposud se úřady dokázaly s hurikány vypořádat.

Zasáhne několik států

Podle předpovědí bude cyklona po úderu na floridském pobřeží postupovat severovýchodním směrem dále do vnitrozemí. Přehnat by se měl oblastí přibližně 170tisícového města Tallahassee a zasáhnout jižní části států Alabama a Georgie. Meteorologové varují před bleskovými povodněmi, které by mohly nastat v oblastech Georgie a Jižní Karolíny, které v září zasáhl hurikán Florence.

Bouře Michael je sedmým atlantickým hurikánem v letošním roce a podle odborníků z národního centra pro výzkum hurikánů může díky velmi teplému oceánu během následujících 24 hodin výrazně zesílit. Při současné rychlosti by měl dorazit k pobřeží během noci z úterý na středu.