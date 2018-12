Loď se stovkami uprchlíků míří do Španělska. Itálie jí své přístavy uzavřela

Humanitární plavidlo španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms, které tento týden zachránilo ve Středozemním moři asi 300 uprchlíků, mezi nimi i těhotné ženy, získalo povolení přistát ve Španělsku. A to poté, co ho odmítly přijmout Itálie, Malta i některé další země. Oznámilo to španělské ministerstvo zahraničí.

Poté, co humanitární plavidlo odmítla přijmout Malta, podala organizace Proactiva Open Arms v pátek v Itálii písemnou žádost o přijetí mužů, žen a dětí. Organizace zároveň informovala, že na Maltu byla za pomoci vrtulníku pohraniční stráže dopravena pouze jedna ze zachráněných žen i její novorozené dítě. Na tuto žádost následně na twitteru zareagoval italský ministr vnitra Matteo Salvini. „Moje odpověď je jasná: italské přístavy jsou uzavřeny. Svátek pro převaděče i ty, kdo jim pomáhají, skončil,“ tweetoval. U Maroka se utopilo 34 migrantů. Nikdo jim nepomohl, tvrdí organizace Přečíst článek › Proactiva Open Arms později uvedla, že získala povolení k přistání ve španělském přístavu Algeciras. "Bude to znamenat mnoho obtížných dnů plavby, ale máme bezpečný přístav," napsala na svém twitterovém účtu. Nové humanitární plavidlo I přes odpor Itálie operuje v oblasti Středozemního moře několik humanitárních lodí. Podle německé nevládní organizace Sea-Eye vyplulo v pátek ze Španělska k libyjským břehům nové záchranné plavidlo Professor Albrecht-Penck. Část jeho posádky tvoří dobrovolníci, kteří se původně plavili na nechvalně proslulé lodi Aquarius. Ta musela svou aktivitu ukončit na začátku prosince. Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) připlulo letos do Evropy přes Středozemní moře na 113 tisíc lidí, loni to bylo lehce přes 168 tisíc. Při pokusu dostat se do Evropy pravděpodobně zahynulo více než 2200 lidí. Marocká loď zahájila palbu na člun s migranty. Zranila jednoho chlapce Přečíst článek ›

Autor: Tereza Polaczyková