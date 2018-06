K přijetí dekretu, který udrží rodiny pohromadě, přiměla Trumpa jeho žena

V posledním rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsat dekret, aby se nerozdělovaly rodiny migrantů zadržených na americko-mexické hranici, sehrála velkou roli jeho žena Melania. Uvedla to agentura CNN, podle níž vedla první dáma s prezidentem na toto téma několik diskusí.

První dáma Melania Trumpová tlačila na svého manžela, aby udělal všechno, co bude v jeho silách, pro to, aby rodiny zadržené na americko-mexických hranicích udržel pohromadě, uvádí CNN. Podle agentury vedla Melania prezidenta k tomu, aby v tomto směru prosadil příslušnou legislativu, nebo, v případě, že to nepůjde dost rychle, aby se o to zasadil vlastním samostatným činem. V každém případě měl ale zastavit stávající praxi, při níž byly nelegálním migrantům, kteří s sebou měli své děti, tyto děti odebrány.

"Paní Trumpová nesnese pohled na děti odloučené od svých rodin a doufá, že se oba dosavadní přístupy k tomuto problému konečně spojí, aby dosáhly úspěšné imigrační reformy. Věří, že Spojené státy musí být zemí, v níž se dodržují všechny zákony, ale také zemí, která se řídí srdcem," uvedla ředitelka pro komunikaci Melanie Trumpové Stephanie Grishamová.

Spojené státy čelily velké kritice poté, co Trump prosadil nulovou toleranci vůči nelegálnímu přistěhovalectví, která mimo jiné znamená, že všichni cizinci, kteří protiprávně překročí americkou hranici, čelí trestnímu stíhání a vystavují se i odebrání dětí.

Trump dnes oznámil, že podepíše příkaz, který tuto praxi mění: rodiny budou sice na hranici zadrženy, ale zůstanou pohromadě. Americký prezident současně obvinil opoziční demokraty, že přijetí imigrační reformy blokují oni, protože chtějí zcela otevřít hranice.

Později večer pak dekret opravdu podepsal. Americká administrativa však upozorňuje, že i přes tento ústupek nadále platí Trumpem zavedená politika nulové tolerance vůči nelegálnímu přistěhovalectví.