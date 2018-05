K útoku v Lutychu se přihlásil Islámský stát. Belgičan zabil tři lidi

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zubní lékař 30 500 Kč

Zubní lékaři Stomatolog/stomatoložka. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: stomatolog/ stomatoložka, OC, Praxe není podmínkou, vhodné pro absolventy LF., Zaměstnanecké bonusy., Nástup od 1.4.2019 na dobu určitou do 31.3.2020., Mzda: 30 500,- Kč, Kontakt: Apetauerová Renata MUDr., tel.: 318 654 481 od 7:30 - 13:00 hod., e-mail: renata.apetauerova@onp.cz, Místo výkonu práce:Oblastní nemocnice Příbram, a.s.- AREÁL II-Podbrdská 269, Příbram V-Zdaboř. Pracoviště: Oblastní nemocnice příbram, a.s.- areál ii-podbrdská 269, Podbrdská, č.p. 269, 261 01 Příbram 1. Informace: Renata Apetauerová, +420 318 654 481.