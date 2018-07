Při záchraně migrantky pomáhal na moři i hvězdný basketbalista Gasol

Třiatřicetiletý Gasol, trojnásobný člen NBA All Star týmu a basketbalový mistr světa z roku 2006, se plavil na lodi neziskové organizace Proactiva Open Arms, která disponuje dvěma plavidly, jež operují ve Středomoří a vyzvedávají z moře migranty.

Na svém twitterovém profilu Gasol zveřejnil fotografii, na níž je zachycen v černých brýlích, červené helmě a šedém tričku neziskové organizace, jak pomáhá dostat nosítka se ženou z člunu na loď. "Frustrace, hněv a bezmoc. Je neuvěřitelné, jak moc zranitelných lidí je opuštěno, dokud na moři nezemřou," uvedl Gasol.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE