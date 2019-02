„Ministr Pompeo zopakoval, že Spojené státy nadále usilují o dosažení trvalého míru. Zdůraznil význam vzájemného dialogu mezi oběma stranami konfliktu a důležitost příměří, které by ukončilo násilí a umožnilo jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem o politickém řešení,“ řekl agentuře Reuters tiskový mluvčí ministerstva zahraničí Robert Palladino.

Ghanímu se nelíbí ani jednání v Moskvě, kde se tento týden tálibánská delegace setkala s řadou významných představitelů afghánské opozice v čele s bývalým prezidentem Hámidem Karzajem. „Na čem se dohadují a s kým? Jaký je jejich mandát?,“ řekl rozhořčený prezident televizní stanici ToloNews. „Mohou takto jednat třeba stokrát, ale dokud to afghánská vláda neschválí, půjde jen o dohody na papíře.“

Ghani tells TOLOnews that a peace deal cannot be done in absence of a national consensus. pic.twitter.com/2Dh0i3YXXH

„Uvědomujeme si, že vláda v Kábulu musí být součástí vyjednávání. Přáli bychom si, aby tu dnes byli,“ prohlásil v reakci Karzaj. Tálibánská delegace podle deníku New York Times afghánským opozičním politikům představila například svůj nový pohled na roli žen ve společnosti. Zatímco v minulosti vláda Tálibánu prakticky vyřadila ženy z veřejného života, dnes podle svých slov věří v ženské právo na vzdělání či zaměstnání. Vyjádření se však v zemi setkávají se skepsí.

Mírová jednání v Afghánistánu pod vedením zvláštního amerického vyslance Zalmaye Khalilzada v posledních měsících intenzivně pokračují, diplomatičtí zástupci radikálního hnutí však odmítají k debatám přizvat afghánské vládní představitele. Vrchní tálibánský diplomat Abbas Stanakzai v Moskvě prohlásil, že vláda v Kábulu není legitimní a je překážkou v dosažení míru.

Taliban’s chief negotiator Abbas Stanakzai said in his opening remarks to delegates at the #Moscow #Peace Talks meeting on Tuesday evening that the group does not consider the current Afghan Constitution “legitimate” and that it was an obstacle to peace. #Afghanistan pic.twitter.com/UPAX8Vx0Gk