Kalifornie se potýká s následky požáru století. Postižená místa navštíví Trump

Seznam pohřešovaných se „dynamicky mění“, upozornil úřad šerifa. Jména na seznamu totiž mohou být zdvojená, nebo na něm mohou být osoby, které před plameny narychlo uprchly, a ještě nestačily dát příbuzným vědět, že jsou v pořádku.

Rozsáhlý lesní požár, který dostal jméno Camp Fire (Táborák), vypukl 8. listopadu na úpatí pohoří Sierra Nevada severně od města Sacramento, přičemž do pátku se ho podařilo dostat pod kontrolu pouze z poloviny.

Podle agentury AP se jedná o nejtragičtější americký požár za poslední století. Jak upozorňuje BBC, plameny dosud zpustošily území o rozloze 57 tisíc hektarů včetně města Paradise, v němž žilo 27 tisíc lidí. Evakuováno muselo být přes 47 tisíc lidí.

The Camp fire is the deadliest and most destructive fire in California's history https://t.co/He4DbcPzqw pic.twitter.com/1kEOV0KrxP