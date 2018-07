V Kalifornii zuří ohnivá tornáda. Plameny zabily dva hasiče

Zatím zahynuli dva hasiči. Své domovy musely opustit desetitisíce lidí. Požárníků se zatím podařilo zničit pouze pět procent z rozlohy požáru. Informoval o tom server BBC.

„To, co vidíme, je ohnivý vír, tedy doslova tornádo,“ uvedl šéf prevence požárů Kalifornie Ken Pimlott. „Oheň se dostal do větrné vichřice obřího rozsahu, která vyvrací stromy, převrací auta a ničí silnice. Jsme v opravdovém ohrožení. Jediné, co je v tuto chvíli možné, je evakuace,“ dodává.

Jev, který se v angličtině nazývá Carr fire trvá zpravidla pouze několik minut. Ohnivý sloupec vysoký desítky metrů je však extrémně nebezpečný, jelikož se pohybuje velmi rychle. Teplota uvnitř přesahuje tisíc stupňů Celsia.

Požár vypukl v pondělí a zasáhl plochu o 194 kilometrech čtverečních, což se dá přibližně srovnat s rozlohou města Ostravy.

Video: Ohnivé tornádo

Celou oblast opustilo přes 37 tisíc lidí. Během urychlené evakuace se ale rychle vytvořily dopravní zácpy. Jedna z místních obyvate, Liz Williamsová, musela se svými dětmi opustit auto a utéct pěšky.

„Nikdy jsem v životě nezažilo nic tak děsivého,“ popisuje pro agenturu AP. „Nevěděla jsem, jestli plameny přeskočí přes okolní křoviska a zasáhne nás,“ dodala.

Zatím se pohřešují tři lidé – prababička se dvěma pravnoučaty.

Ohně zuří napříč Spojenými státy, zaznamenáno bylo na 90 ohnisek požárů. Uzavřena musela být například většina Yosemitského národního parku.

Požáry jsou během horkého léta ve slunné Kalifornii poměrně běžné. Podle expertů se ale jedná o nejhorší živel za posledních deset let.

