Ohnivé peklo dál pustoší Kalifornii. Obětí přibývá, stovky lidí se pohřešují

Řádění požárů Woolsey na jihu a Camp na severu amerického státu Kalifornie má na svědomí nejméně 80 lidských životů. Statistika však může být ještě tragičtější, téměř 1000 lidí se stále pohřešuje. Zatímco plameny na jihu se již téměř podařilo zastavit, na severu oheň i nadále postupuje. Podle prezidenta Donalda Trumpa by si kalifornská lesní správa měla vzít příklad z Finska, kde se s požáry takového rozsahu potýkat nemusí. A to z důvodu, že hrabou listí.

Požár Camp v okrese Butte County zabil nejméně 77 lidí a zničil více než 9700 domů. Až doposud spálil území o rozloze 603 čtverečních kilometrů, což velikostí odpovídá katastru více než 2,5milionového města Chicaga. Hasiči zatím dokázali oheň ovládnout přibližně z 65 procent.

„Je to zdrcující, nemám slova, kterými bych to popsal,“ řekl šerif okresu Kory Honea. „Něco takového nemá obdoby. Nikdo se v minulosti nemusel potýkat s ohněm, který způsobil takové škody a bohužel přinesl tolik smrti.“

Incredible to be with our GREAT HEROES today in California. We will always be with you! pic.twitter.com/B1MCTF83Zf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. listopadu 2018

Obyvatelé města Paradise, které prakticky celé lehlo popelem, prozatím zůstávají u svých rodin či přátel. Velká část těch, které plameny připravily o domov, dočasně přebývá ve stanovém městečku na parkovišti obchodního centra Walmart v sousedním městě Chico.

Nepřesné seznamy

Úřady i nadále pohřešují stovky lidí. Média hovoří o nejméně 993 pohřešovaných, podle některých zdrojů jich však může být až 1300. Vzhledem k chaosu a panice, které během evakuací panovaly, však mohou být údaje záchranářů značně nepřesné.

„Jsou to surová data, sesbíraná na základě telefonických hovorů, e-mailů a systému nouzového volání,“ uvedl Honea. „Nejsou to ideální data, ale vzhledem k situaci je lepší je zveřejnit a začít pátrat. Raději než čekat na protřídění údajů chceme vidět nějaký pokrok.“

Na seznamech tak mohou být některá jména uvedena opakovaně, nebo zde mohou být lidé, kterým se před plameny podařilo uniknout a dosud neinformovali své příbuzné a známé. Honea proto vyzval každého, kdo své jméno na listinách pohřešovaných zahlédne, aby kontaktoval kancelář šerifa.

Příbuzní chtějí znát pravdu

Mezi rodinami dosud pohřešovaných obyvatel Paradise panuje nejistota. „Víme, že dům našeho strýčka shořel a auto zůstalo v garáži,“ popsala televizi CNN Sadia Quintová, neteř pohřešovaného Davida Marburyho. „Takže teď čekáme, až se tam dostanou záchranáři a dají nám vědět, jestli tam je nebo není jeho tělo.“

Drone footage shows the scope of wildfire devastation in Paradise, California. https://t.co/gsVJGEFzan pic.twitter.com/0PW7KUPmhI — NBC News (@NBCNews) 16. listopadu 2018

Rodina poskytla pro případnou identifikaci vzorky DNA. „Jsme trpěliví, protože víme, že nejsme jediná rodina, která si něčím takovým prochází,“ uvedla Quintová. „Všichni jsme v tom tak nějak společně a všichni se snaží jeden druhého podporovat.“

Právě nejistota je podle Quintové nejhorší. „Je těžké o něm mluvit, jako by tu už nebyl. Jako rodina jsme připravení akceptovat co přijde, ať už to budou dobré nebo špatné zprávy. Musíme být připravení na oboje,“ řekla.

Boj s ohněm na jihu

Požár Woolsey si v jižní části Kalifornie nedaleko Los Angeles vyžádal další tři lidské životy a dosavadní statistiku obětí tak zaokrouhlil na 80. Hasičům se podařilo plameny již z 91 procent ovládnout a bezprostřední riziko by již hrozit nemělo.

Úřady již povolily přístup do zasažených oblastí okresu Ventura County, obyvatelé se tak mohou vrátit a začít počítat škody a pracovat na obnově svých poškozených domovů.

Finsko není Kalifornie

Donald Trump v sobotu znovu obvinil kalifornskou lesní správu z nedostatečné preventivní činnosti. „Když se podíváte na jiné země, dělají to jinak a je to úplně jiný příběh,“ uvedl na tiskové konferenci při návštěvě spáleného Paradise. „Prezident Finska mi řekl: ‚U nás je odlišná situace, jsme zemí lesů.‘ Tráví spoustu času hrabáním a čištěním a dalšími činnostmi. A nemají problémy.“

Heading to California with @GOPLeader Kevin McCarthy, @RepLaMalfa, and @KenCalvert. Look forward to being with our brave Firefighters, First Responders and @FEMA, along with the many brave People of California. We are with you all the way – God Bless you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. listopadu 2018

Podle finského odborníka na lesní požáry Rmiho Ruusky však není běžné, aby Finové jako prevenci ohně hrabali listí a jehličí. Místo toho se zaměřují na odstraňování popadaných mrtvých stromů. „Samozřejmě, že jsme velká země a nemůžeme to dělat všude,“ řekl Ruuska deníku The New York Times.

Finský prezident Sauli Niinisto v nedělním rozhovoru uvedl, že v Paříži během oslav výročí konce bojů první světové války s Trumpem o lesních požárech hovořil, nevzpomíná si však, že by zmínil odklízení listí. Podle profesora Henrika Lindberga z univerzity v Häme spočívá tajemství v systému včasného varování, vzdušného monitoringu a sítě lesních cest.

President of Finland doesn’t recall discussing raking leaves with Trump when they met last weekend in Paris. https://t.co/TwOC6mcDmm — Jim Acosta (@Acosta) 18. listopadu 2018

Výrazný rozdíl navíc spočívá v počasí, které v obou lokalitách panuje. Zatímco nejvyšší průměrné teploty v Kalifornii dosahují i v zimních měsících až 20 stupňů, na území Finska, které z části leží za polárním kruhem, představuje dvacetistupňová hranice nadprůměrnou letní teplotu.

„Není to dobré srovnání,“ uvedl Ruuska. „V zimě tu napadne půl metru sněhu, takže je přirozené, že nedochází k požárům. Navíc jsou tu běžně poměrně vlhké podzimy.“ Výrazné rozdíly jsou i v porostu, který ve Finsku tvoří vysoké stromy, jako například břízy, smrky nebo borovice. Kalifornské lesy tvoří především kapradiny a menší stromy, které jsou k ohni náchylnější. „Celé to srovnání je trochu divoké,“ přitakává Lindberg.