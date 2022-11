Byla to kauza, které se věnovala prakticky všechna evropská média. Případ, kvůli kterému se otřásly diplomatické vztahy Francie a Německa. Ale především šlo o smutný příběh zoufalého otce, který přišel o dceru a chtěl dosáhnout spravedlnosti. A to i za cenu, že sám může skončit za mřížemi.

V létě přesně před čtyřiceti lety byla v německém městě Lindau nalezena mrtvá čtrnáctiletá Kalinka Bamberski. Její smrt byla podivná, v první chvíli to ale vypadalo, že mohlo jít třeba o náhlý zdravotní problém. Jenže když se jejímu biologickému otci, se kterým v čase smrti nežila, dostala do rukou velmi zvláštní pitevní zpráva, začal tušit, že jeho dceru někdo zřejmě znásilnil a zabil. Jeho teorie byla správná. Nelítostným vrahem byl Kalinčin otčím, uznávaný lékař Dieter Krombach.

Otec dívky, Francouz André Bamberski doufal, že německá policie a justice dostanou za tento čin Krombacha za mříže, zejména když se pak proti němu v pozdějších letech vynořila ještě další obvinění. To se ale přepočítal. Krombach nadále zůstával na svobodě, a i když pak byl v nepřítomnosti odsouzen alespoň francouzskými soudy, Německo stále odmítalo svého občana vydat.

A tak když se v roce 2009 blížil termín promlčení případu, což by znamenalo, že Krombach nikdy nebude za Kalinčinu smrt potrestán, rozhodl se konat. Pomocnou ruku získal tam, kde by to možná nikdo nečekal - u ruskojazyčné mafie. Celý příběh letos připomenul i dokument Netflixu nazvaný Vrah mé dcery.

Byla mladá a zdravá. A mrtvá

Děsivý příběh zoufalého otce začal počátkem sedmdesátých let v Maroku. Francouz André Bamberski se tam přestěhoval i s manželkou a dvěma dětmi kvůli práci. Netušil, že se v daleké zemi odehraje osudové setkání, které mu nejen rozbije rodinu, ale také ho přípraví o milovanou dceru.

I s manželkou se v Maroku seznámili s uznávaným německým lékařem Dieterem Krombachem. Netrvalo dlouho a z Bamberskiho manželky a kardiologa a internisty Krombacha se stali milenci.

Vztah zašel tak daleko, že se manželství rozpadlo a Kalinčina matka se provdala za Krombacha. Dospívající Kalinka si najednou musela zvyknout, že odteď bude mít dva domovy - jeden u otce ve Francii a druhý u matky a otčíma v Německu. „V roce 1982 blonďatá a hezká Kalinka, která měla oslavit patnácté narozeniny, navštěvovala francouzskou internátní školu v německém Freiburgu. Víkendy a prázdniny trávila většinou u své matky a otčíma Krombacha v nedalekém městě Lindau,“ nastiňuje web Smithsonian Magazine.

Zavražděná dívka Kalinka Bamberski.Zdroj: Profimedia

To byl i případ letních prázdnin roku 1982. Štíhlá dívka si sice pobyt v Lindau obklopeném krásnou přírodou užívala, zároveň ale skoro nemluvila německy a už se těšila na konec prázdnin, kdy pojede za tátou do Francie. Jenže toho už se nikdy nedočkala. Desátého července ráno u vily v Lindau zastavila houkající sanitka, které vyběhl vstříc Krombach. „Přijeli jste pozdě!,“ křičel. Kalinka ležela v posteli mrtvá.

Na první pohled to nevypadalo na násilnou smrt. „Den předtím se věnovala windsurfingu. Podle výpovědí její matky a otčíma se domů vrátila kolem páté podvečer a stěžovala si, že se necítí dobře. Po večeři pak šla brzy do postele, ale podle slov doktora Krombacha si ještě zhruba do půlnoci četla, až dokud ji nepožádal, aby zhasla světla,“ uvádí Smithsonian Magazine.

Doktor Krombach následně vypověděl, že se dívku ještě ráno pokusil oživit, a to podáním injekcí přímo do srdce. Bylo ale příliš pozdě. Podle záznamů naposledy vydechla nad ránem.

Zhruba hodinu po objevení těla se o smrti své dcery telefonicky dozvěděl André Bamberski. Jeho bývalá žena, Kalinčina matka, mu sdělila, že dcera zřejmě umřela na náhlý zdravotní problém, který mohl být důsledkem námahy ve třicetistupňovém horku z předchozího dne. Bamberski ale pochyboval. „Kalinka byla zdravá mladá dívka, sportovní typ, a nikdy neměla žádný vážnější zdravotní problém,“ nastiňuje Smithsonian Magazine.

Podivná injekce. A ještě podivnější pitva

Bamberski začal uvažovat, že za smrtí jeho dcery je možná něco jiného. Jeho podezření se brzy soustředilo na posledního člověka, který viděl Kalinku živou - lékaře Dietera Krombacha. A začalo se ukazovat, že zjevně nepůjde jen o spekulace žalem zdrceného otce.

Kalinčin otec v dokumentu Netflixu mluví o tom, že nevěřil, že za smrtí dcery stál infarkt z přehřátí:

Zdroj: Youtube

Několik dní po Kalinčině smrti se Krombach přiznal policistům, že nevlastní dceři podával v osudný večer injekci. Svou výpověď ale měnil. „Uvedl, že jí podal substanci známou jako Kobalt-Ferrlecit. Nejdříve tvrdil, že jí injekci dal proto, aby jí pomohl s rychlejším opálením. Pak zase policejnímu komisaři řekl, že injekce měla pomoct Kalince při léčbě anemie - ale zjistilo se, že dívka nebyla anemická,“ nastiňuje server HITC.

Ještě více pochybností pak do případu vnesla Kalinčina pitva. Při ní patolog našel na Kalinčině rukou a nohou i v okolí genitálii zranění. „Nalezeny byly důkazy sexuálního útoku. Podle všeho byl Krombach u pitvy přítomný, byť německé úřady popřely, že by byl přímo na pitevně a trvaly na tom, že zůstal stát na chodbě,“ uvádí server What to Watch.

Chybějící orgány

Po zjištění nesrovnalostí (i časových, protože doba Kalinčiny smrti nesouhlasila s tím, jak vypovídal Krombach o čase podání injekce) němečtí policisté lékaře zatkli, brzy ho ale pro nedostatek důkazů propustili na svobodu a vyšetřování uzavřeli.

Zatímco Krombach se vrátil ke své práci jakoby nic a jeho manželka, Kalinčina matka, mu věřila, André Bamberski byl přesvědčen, že někdo zametl důkazy pod koberec a Krombach je brutální vrah. Vyžádal si proto převoz Kalinčina těla do Francie, kde se uskutečnila další pitva. Její závěry byly děsivé.

Nejenže potvrdila, že Kalinka má na těle podivná zranění, navíc ukázala, že někdo zjevně zametal stopy. „Tato pitva zjistila, že z těla někdo odstranil genitálie a konečník, což znamenalo, že nebylo možné vykonat další testy pro zjištění sexuálního napadení. Orgány se nikdy nenašly,“ nastiňuje list Mirror.

Když se po další časové prodlevě dostaly výsledky nové pitvy k Bamberskimu, byl si už stoprocentně jistý, že mužem, který znásilnil a zabil jeho dceru, je Krombach. Jinak byl ale úplně bezmocný. Německé úřady totiž odmítly Krombacha v Kalinčině případu stíhat. A když po letech Bamberski přesvědčil francouzské úřady, aby věnovaly případu pozornost a francouzský soud dokonce skutečně Krombacha v nepřítomnosti odsoudil k patnácti letům vězení, Němci odmítli lékaře vydat a ten tak nadále žil na svobodě.

Další znásilněné

A tak plynuly další měsíce, které se protahovaly v léta. Bamberskimu začínalo být jasné, že se bude muset o spravedlnost pro Kalinku postarat sám. Začal Krombacha sledovat. Jeho první výpad se ale obrátil proti němu - když rok po Kalinčině smrti po Lindau rozházel letáky, v nichž stálo, že je doktor násilník a vrah, Krombach na něj podal trestní oznámení a požadoval zaplacení stovek tisíc odškodného.

Ani když pak v devadesátých letech padl rozsudek francouzského soudu, Krombachovi to nijak neuškodilo, osobně ani profesně. A byť se pak ukázalo, že je skutečnou zrůdou, zákon byl na něj stále krátký. „Dva roky po rozsudku francouzského soudu byl Krombach obviněn z nadrogování a znásilnění šestnáctileté pacientky. Přiznal vinu, a hned na to se vynořila svědectví dalších žen, které jej obvinily z toho samého, pro tato obvinění ale neexistoval dostatek důkazů,“ uvádí web Mirror.

Pro Bamberskiho to každopádně znamenalo, že byl celou dobu na správné stopě. „Vidíte? Nemýlil jsem se. Doktor Krombach byl sexuální zvrhlík,“ vzpomínal v letošním dokumentu Netflixu.

Za znásilnění dostal lékař pouze dvouletý podmíněný trest a přišel o lékařskou licenci, přičemž ale druhý trest porušoval a až do roku 2006, kdy byl přistižen při nelegální operaci, nadále tajně pokračoval ve své praxi. Výčitky svědomí jej očividně netrápily. Dokazuje to záznam ojedinělého televizního interview s ním, který byl použit také ve zmíněném novém dokumentu Netflixu. V rozhovoru Krombach ponižuje oběť znásilnění, ke kterému se přiznal. „Neřekla ano, ale nikdy také neřekla ne,“ usmívá se v záznamu.

Když ho v rozhovoru moderátor upozorní, že podle rozsudku oběť zdrogoval, Krombach ani tak vinu nepřiznává. „Jak se říkalo ve starověkém Římě: Ti kteří mlčí, souhlasí,“ vyjadřuje se násilník v interview.

Spravedlnost v rukou mafie

Zatímco Krombach se vysmíval svým obětem a nadále si klidně žil, André Bamberski se stále více trápil. Zdálo se, že bojuje s větrnými mlýny. „Krombacha naháněl a sledoval po celé Evropě. Jeho snaha ale způsobila, že jej postupně všichni opustili, přerušily se kontakty s přáteli, rodinou i kolegy. Navíc byl neustále právně na hraně a stále více lidí začalo zpochybňovat jeho úsudek a dokonce i duševní zdraví. Byl obviňován z překračování zákonných i morálních hranic. Kvůli honu na Krombacha dal výpověď v práci a utratil většinu životních úspor,“ nastiňuje Bamberskiho situaci web Smithsonian Magazine.

V roce 2009 se blížila doba, kdy by i ve Francii byl případ promlčen, a Krombach by tak za Kalinčinu smrt nebyl nikdy potrestán. V tu chvíli se Bamberski rozhodl pro zoufalý čin. „V září 2009 se zraněný a zakrvácený Krombach objevil připoutaný k plotu před francouzskou policejní stanicí,“ uvádí web What to Watch. Nejdříve byl sice převezen do nemocnice, ovšem proto, že se ocitl na území státu, kde byl oficiálně odsouzen za vraždu, se do práce brzy dala francouzská justice a Krombach už tentokrát nevyklouzl.

Do dvou let se uskutečnil nový proces, v němž byl lékař odsouzen k patnácti letům vězení. „Trest si neodpykal celý, v roce 2020 byl propuštěn ze zdravotních důvodů a krátce poté ve věku 84 let zemřel,“ uvádí deník Mirror.

Bamberskiho zoufalý čin získal celosvětovou pozornost a způsobil tahanice mezi francouzskými a německými úřady, kdy Německo poukazovalo na podivný způsob, jakým se Krombach dostal do Francie, a požadovalo vydání Bamberskiho ke stíhání, a Francie trvala na tom, že Krombach už zůstane za mřížemi.

Pozdvižení vyvolalo to, že Bamberskimu v honbě za spravedlností pomohl někdo, kdo většinou stojí na opačné straně zákona. Z Německa do Francie totiž vraha převezla ruskojazyčná mafie. Únos pro Bamberskiho konkrétně vykonal barman pocházející z Kosova Anton Krasniqi a dva členové ruské mafie.

Barman Anton Krasniqi mluví v dokumentu Netflixu o tom, proč se rozhodl pomoct otci Kalinky:

Zdroj: Youtube

„Bamberskiho za objednání únosu následně francouzský soud odsoudil k ročnímu podmíněnému trestu a Anton Krasniqi dostal za únos rok za mřížemi, navzdory tomu ale po Bamberskim nikdy za únos nepožadoval žádnou kompenzaci a i po letech se v dokumentu Netflixu vyjádřil, že by to udělal znova, aby otci pomohl dosáhnout spravedlnosti pro dceru,“ píše server What to Watch.