Při návštěvě Grónska by lidé neměli vynechat pohled na polární záři a ledovce či pozorování velryb - příroda je totiž to hlavní, za čím se do Grónska jezdí.

Vědce dál udivuje kráter v Grónsku. Je o desítky milionů let starší, než mysleli

Vzhledem k postupující klimatické krizi mnohá krásná místa na planetě začínají bojovat o přežití. Globální oteplování silně mění také tvář Grónska. A jelikož se podle CNN propisuje i do tradičního místního hospodářství, snaží se zde investovat do rozvoje turismu. „Letos v hlavním městě Nuuk a pobřežním městě Ilulissat otevřou nová letiště,“ zve CNN.

Ve městě Safranbolu se lidé projdou po starodávných uličkách, v Sumele pak vystoupají do jednoho z nejstarších klášterů na světě, který se nachází vysoko na útesu.

Milovníci kultury a historie by si na svůj seznam vysněných destinací podle CNN měli doplnit také turecké černomořské pobřeží. Sice nenabízí resorty jako to středomořské, kam často míří na dovolenou i Češi, ale zato umožní poznat i jinou tvář země. „Má chladnější podnebí. Region je plný historických měst a vesnic, stejně tak pláží a adrenalinových aktivit ,“ píše CNN.

Lidé by v Tartu neměli vynechat muzea - Estonské národní muzeum a Science Centre AHHAA. A jak připomíná oficiální turistický portál Visit Tartu, jsou to jen dvě největší muzea, kterých je jinak ve městě celá řada. „Tartu je nejstarší pobaltské město a nabízí vzrušující pohledy, zvláště pak v centru města, které je jedinečnou oblastí národního dědictví. Můžete zde najít příklady architektury od středověku po moderní budovy, které jsou zaplněné útulnými kavárnami a jedinečnými restauracemi,“ píše web Visit Tartu .

V posledních letech roste mezi cestovateli popularita pobaltských států. Jak píše web Baltic Times , k vyšší návštěvnosti Estonska, Lotyšska a Litvy zřejmě přispívá jejich kulturní dědictví, pohnutá historie a množství přírodních krás. A právě na Estonsko radí upřít letos pozornost i CNN. Konkrétně by se dle redaktorů prestižní stanice měli lidé vypravit do města Tartu, které bylo vyhlášeno Evropským hlavním městem kultury pro rok 2024. „Zvláštní pozornost se v tomto městě věnuje líbání. Jedním z nejpopulárnějších míst v univerzitním městě je totiž socha dvou studentů, kteří sdílejí vášnivé objetí,“ uvádí CNN.

Na návštěvníky také čeká zatím turismem téměř nepolíbený Uzbekistán. „Lepší pochopení pozice Uzbekistánu v srdci bájné Hedvábné stezky nabídnou města Samarkand, Buchara a Chiva. Horská uzbecká vesnice Sentob – asi 3,5 hodiny od Samarkandu – se v roce 2023 dostala na seznam nejlepších turistických vesnic UNESCO , a to díky svým závazkům k udržitelnému rozvoji se zaměřením na přírodu, biopotraviny a eko a horskou turistiku,“ zmiňuje CNN.

„Se svými odlehlými vesnicemi, nedotčenými lesy, starodávnými rituály a prvotřídními surfařskými ráji je Sumba dokonalým lékem na davy na Bali , které je vzdálené pouhou hodinu letu. Sumba možná není tak mezinárodně známá, ale to neznamená, že je malá. Rozkládá se na více než 10 tisících kilometrech čtverečních, což je dvojnásobek velikosti Bali,“ píše CNN.

Odborníci CNN vybírali do svého seznamu místa také podle toho, jak moc se angažují v podpoře udržitelného cestovního ruchu - tedy takového, který v konečném důsledku nepoškozuje místní historii, rozmanitost a přírodu. Příkladem takové destinace může být třeba indonéský ostrov Sumba.

Zahraniční odborníci na cestování a turistický ruch ale pro letošek radí spíše se přeplněným místům vyhnout a objevovat krásy opomíjených koutů světa. Podobná myšlenka se promítla i do prestižních seznamů top destinací pro rok 2024 , které vydal vydavatel turistických průvodců Lonely Planet či magazín National Geographic. Nyní svůj seznam doporučení připravila i americká stanice CNN .

Návštěvnost populárních turistických zemí po odeznění nejvážnější části koronavirové pandemie roste. A pokračovat to má i letos. Zvláště Paříž nebude mít o návštěvníky nouzi - už i tak oblíbená destinace bude v červenci a srpnu hostit letní olympiádu, v prosinci pak po nákladné rekonstrukci znovu lidi přivítá katedrála Notre Dame , kterou v roce 2019 poškodil rozsáhlý požár . „Do doby, než se přiblíží olympijské hry, očekáváme, že odkryjeme od lešení horní část věže a dokončíme většinu zastřešení, aby Pařížané a návštěvníci z celého světa viděli, jak blízko k otevření katedrála má,“ řekl Philippe Jost z úřadu Rebuilding Notre Dame de Paris.

Milovníci přírodních scenérií by rozhodně také neměli vynechat Balkán. Letos totiž konečně v plné délce turisty přivítá cyklotrasa Trans Dinarica, která propojuje až osm zemí Západního Balkánu. Má 100 zastávek, celkově měří 4 000 kilometrů, přičemž asfaltové silnice střídají lesní cesty.

Na kole po Západním Balkánu:

Zdroj: Youtube

Cyklisté uvidí mořské pobřeží Chorvatska a Albánie či kosovské národní parky. Mimochodem, cyklotrasa Trans Dinarica se dostala i do výběru top destinací Lonely Planet. „Line se horskými pásmy, pobřežím Jaderského moře, vedle množství jezer a řek, přičemž nabízí možnost udržitelného objevování památek UNESCO a národních parků,“ lákají cestovatelé z Lonely Planet.

Známé země - neznámá místa

Pětihvězdičkové resorty na Rhodosu, západy Slunce na Santorini, živoucí Barcelonu, orientální Marrakéš či moderní Dubaj zná množství cestovatelů. Přitom Řecko, Španělsko, Maroko a Spojené arabské emiráty toho nabízejí mnohem víc než jen nejprofláklejší turistické cíle.

Třeba v Řecku CNN doporučuje raději vyrazit do Řecké Makedonie, která je turisty zatím spíše neobjevená. „Přitom má všechno, co tahá lidi do jiných řeckých oblastí: archeologická naleziště, města s bohatou historií a nespočet pláží. Soluň je gastronomickým centrem,“ shrnuje CNN.

Bílá věž v Soluni. Řeckou Makedonii zatím většina turistů obchází, přitom nabízí to samé, za čím lidé míří do jiných částí Řecka.Zdroj: Wikimedia Commons, Dockashi, CC BY-SA 4.0

Ve Španělsku cestovatelům srdce zaplesá v regionu Galicie. Jeho hlavní město Santiago de Compostela je slavným poutním místem, oblast ale nabízí i jiné krásy. „Za nádhernými výhledy se vydejte na Cabo Fisterra, což je skalnatý poloostrov s malebným majákem Finisterre. Majáků je v Galicii mnoho – je jich celkem 19, včetně Herkulovy věže z 1. století zapsané na seznamu UNESCO, která je považována za nejstarší dochovaný římský maják na světě,“ nastiňuje CNN.

V Maroku by místo do známého Marrakéše měli lidé vyjet do méně známých, ale neméně krásných měst Meknes či Tétouan. Odborníci z Lonely Planet, kteří Maroko vyhlásili za jednu z top zemí roku 2024, k tomu přidávají tip na město Šafšawán. „Projděte se medinskými uličkami a prozkoumejte typická místa v barvách nebe,“ píše Lonely Planet.

Ve Spojených arabských emirátech jsou Dubaj a Abú Zabí už spíše pro cestovatele začátečníky, kdežto ti pokročilí by měli objevit podle CNN emirát Fudžajra. Má panenské pláže s průzračnou vodou i hory.

Nedá se vybrat

Některé země pak hodnotitele CNN zaujaly natolik, že je doporučují cestovatelům pro letošek jako celek. Chile okouzlilo výběrem národních parků a horskými scenériemi, Jižní Korea zase kombinací moderních velkoměst a zachovalých historických chrámů. Za projetí podle americké stanice stojí i Albánie, u níž je překvapením, že se svými stejně krásnými plážemi už dávno nestala populární destinací pro letní přímořskou dovolenou.

Albánie nabízí množství přírodních krás i historických památek. Na snímku naleziště v Apollonii.Zdroj: Wikimedia Commons, ShkelzenRexha, CC BY-SA 4.0

„V Albánii je toho ale mnohem víc než pobřeží. Země má bohatou kulturu, v níž se mísí křesťanské a muslimské dědictví, zdejší města jako Berat nabízejí historická centra a v zemi lze najít také dechberoucí pohoří,“ shrnuje CNN.