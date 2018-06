Kanada zlegalizovala užívání konopí. Jako první země G7

Pro návrh zákona, který stanoví, jak lze drogu pěstovat, distribuovat i prodávat, se v Senátu vyslovilo 52 poslanců, 29 bylo proti. „Pro naše děti bylo až příliš snadné získat marihuanu – a pro zločince shrábnout zisk. Nyní ale nastal čas na změnu,“ reagoval na výsledek hlasování kanadský premiér Justin Trudeau.

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept