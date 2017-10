Kanadsko americkou rodinu drželi pět let v Pákistánu, řekl šéf CIA

Severoamerickou rodinu, kterou v Afghánistánu unesl Tálibán, drželi pět let v Pákistánu. Rodina byla propuštěna minulý týden. Prohlásil to šéf CIA Mike Pompeo.

Prohlášení šéfa CIA je v rozporu s verzí pákistánské armády, podle níž byl pár i se třemi dětmi narozenými v zajetí zachráněn krátce poté, co armáda dostala tip, že únosci rodinu přemístili z Afghánistánu do pákistánské částečně autonomní domorodé oblasti. Pár byl zajat v Afghánistánu v roce 2012. Informuje o tom agentura AFP.

"Minulý týden jsme zaznamenali skvělý výsledek, když se nám podařilo vrátit domů čtyři občany Spojených států, kteří strávili pět let v Pákistánu," prohlásil Mike Pompeo na Washingtonském politickém fóru.

Doba, kterou strávili Kanaďan Joshua Boyle a jeho americká manželka Caitlan Colemanová na té či oné straně afghánsko-pákistánské hranice, je pro americké úřady důležitá. Washington totiž podezřívá Pákistán z tajné dohody s teroristickou sítí Haqqani, která představuje tvrdou frakci Tálibánu. Tato skupina organizuje akce proti afghánské vládě v Kábulu, již USA podporují. Má se za to, že právě Haqqani rodinu unesla.

Pákistánské úřady zajistily propuštění rodiny minulý týden, těsně před plánovanou klíčovou návštěvou amerického ministra zahraničí Rex Tillersona, která se má uskutečnit v příštím týdnu. Očekává se, že Tillerson vyvine tlak na pákistánskou vládu.

Někteří američí a kanadští představitelé zpochybňují, že rodina byla jen tak zachráněna, a naznačují, že šlo spíš o "vyjednané předání".

"Myslím si, že nás už historie poučila, že očekávat ochotu Pákistánu pomoci nám v boji proti radikálním islámským terorismům můžeme jen zcela nepatrnou. Rozum nám naznačuje totéž," řekl Pompeo.

"Asi bychom si s nimi měli opravdu vážně pohovořit o tom, co dělají, o tom, co by měli dělat, a o tom, jaké jednání od nich očekávají Američané," dodal.

Americký prezident Donald Trump chce přesvědčit afghánské tálibánské povstalce, že nemají šanci vojensky zvítězit a že by měli usilovat o mírovou dohodu s Kábulem.

Pompeo ale dodává, že bude-li Tálibán nadále užívat výhod bezpečného útočiště na pákistánské straně hranic, nemá taková dohoda šanci na úspěch.