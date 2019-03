Prezident Andrej Kiska může mít důstojného pokračovatele v Zuzaně Čaputové. Jedné z tváří demonstrací Za slušné Slovensko.

Do prezidentských voleb zbývá něco přes měsíc, kdy plánujete odstoupit? Tak zněla poslední otázka únorového rozhovoru Zuzany Čaputové pro nejčtenější slovenský týdeník Plus 7 dní. Čaputová tehdy prohlásila, že počká do konce února. A že kdyby to v tu chvíli vypadalo, že do druhého kola by mohli kvůli tříštění demokratických sil „postoupit dva kandidáti opačných hodnot než jsou moje“, tak by se z boje o prezidentský post stáhla. A podpořila kandidáta, se kterým by byla „hodnotově v souladu“.