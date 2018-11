Kanibal se sám udal na policii. Už mě nebaví jíst lidské maso, řekl

Soudní líčení s kanibalem byl zahájeno již v úterý, přičemž na povrch stále vylézají neuvěřitelné podrobnosti. Nino Mbath z města Estcourt, kterého místní média označují za přírodního léčitele, podle obžaloby vraždil a následně konzumoval ženy.

Za hrůznými činy však nestojí sám, policie zadržela další tři pachatele. Dva byli obviněni z vraždy, poslední muž pak čelí obvinění z držení lidského masa. Server Newsweek informoval o tom, že jeden z mužů již zemřel, který z nich to je, však neupřesnil.

"Zločin jsme odhalili, protože se léčitel přišel udat," oznámila plukovnice Thembeka Mbheleová. "Prostě přišel na policii v Estcourt a řekl:´Už mě nebaví jíst pořád lidské maso,´" dodala. Podle policistů Mbath také stále opakoval, že lidé v oblasti ho nutí, aby jedl části lidského těla. Také byl prý donucen k tomu, aby měl sexuální styk se ženami, ačkoliv nebyl zdravý, měl prý sexuálně přenosné nemoci," dodal policista serveru South Africa’s News 24.

Grisly details have emerged in the case against three men charged with murder and contravening the Human Tissue Act. The three, Nino Mbatha, Lungisani Magubane and Khayelihle Lamula are accused of murdering Zanele Hlatswayo, 24, and then consuming… https://t.co/cwoZcW816S