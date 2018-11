Karavana migrantů pokračuje na sever Mexika. Nemůžeme se vrátit, říkají

„Nezáleží na tom, jaká opatření vláda zavede. Nemůžeme jít zpátky do svých zemí. Mám jednu kulku v ruce a druhou v rameni. Pokud se vrátím domů, raději bych s sebou měl mít rakev,“ řekl agentuře Reuters třicetiletý Julio Caesar z Hondurasu, který odmítl sdělit své příjmení.

Právě obyvatelé Hondurasu tvoří většinu karavany, která se během soboty po čtyřdenním odpočinku v Mexico City dala znovu do pohybu. Uprchlíci se zásobami jídla, batohy a přikrývkami nejprve odjeli metrem do severní části města, odkud pokračovali pěšky do zhruba 35 kilometrů vzdáleného města Tepotzotlán.

Tamní úřady podle Reuters zastavily dopravu a požádaly motoristy, aby migranty odvezli do města Santiago de Querétaro asi 190 kilometrů na severovýchod, kde na ně čekal provizorní přístřešek vybudovaný v prostorách místního stadionu.

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal nařízení, které zabrání ilegálním imigrantům žádat ve Spojených státech o azyl. Každý uchazeč tak musí projít řádným imigračním procesem na určených hraničních přechodech.

„Tato americká opatření ponechají migranty ještě více zranitelné, protože zůstanou uvěznění na severu Mexika. Tam na ně číhají převaděči, protože mexická vláda nemá dostatek prostředků na to, aby jim pomohla,“ uvedl výzkumník Oscar Misael Hernandez z prestižní školy Colegio de la Frontera Norte.

VIDEO: The US border patrol performs a drill at the border with Mexico, ahead of the arrival of the migrant caravan that started in Central America pic.twitter.com/lujAHTaukE