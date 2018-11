Karavana migrantů zaplavila Tijuanu. Čelíme humanitární krizi, říká starosta

Mexické město Tijuana na hranici se Spojenými státy zažívá humanitární krizi. Do města od minulého týdne dorazil pět tisíc středoamerických migrantů, které směřují do Spojených států. V nadcházejících dnech by pak měly dorazit další čtyři tisíce. Podle starosty Tijuany Juana Manuela Gasteluma to město nemůže zvládnout samo. O pomoc proto požádal OSN. Informovala o tom agentura AP.

Mexická federální vláda podle starosty poskytla jen velice málo pomoci a na zvládnutí situace nemůže vynakládat další veřejné zdroje města. Ze slíbených 20 tun pomoci, kterou federální vláda poslala Tijuaně, tvořil podle jeho slov tři čtvrtiny materiál na posílení zábran a jen pět tun skutečně pomohlo migrantům. ČTĚTE TAKÉ: Uzavřeme hranice s Mexikem, pohrozil Trump. Vojáci mohou prý použít smrtící sílu „Nemáme dostatečnou a nezbytnou infrastrukturu, abychom se mohli dostatečně postarat o tyto lidi a dát jim prostor,“ řekl Gastelum rozhlasové stanici Grupo Formula. Město ve čtvrtek vydalo prohlášení, ve kterém uvedlo, že žádá o pomoc od Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN. „Nebudu utrácet peníze občanů Tijuany,“ napsal starosta v dokumentu. Migranti ve městě stráví měsíce Ve většině měst, ve kterých se karavana migrantů na své cestě k americkým hranicím zastavila, strávila maximálně den nebo dva. Pohraniční Tijuana je však ve zcela jiné situaci. Mnoho migrantů, kteří utíkají před násilím a chudobou, a chtějí požádat o azyl ve Spojených státech, zde budou muset pravděpodobně strávit měsíce předtím, než budou mít vůbec možnost mluvit s americkými imigračními úředníky. ČTĚTE TAKÉ: Obyvatelé mexické Tijuany vyrazili do ulic. Protestovali proti migrantům Většina z migrantů zůstává v provizorních přístřešcích na městském sportovním stadionu. Od místních kostelů a soukromých osob potom dostávají potraviny. Úřady státu Baja California také uvedly, že se jim podařilo sedm tisíc pracovních míst, které jsou volné pro migranty s kvalifikací. Gastelum zároveň kritizoval nedostatečnou reakci federální vlády na čtvrteční výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pohrozil, že zcela uzavře hranici, pokud se situace v Tijuaně vymkne z rukou. „Je to vážné,“ zdůraznil starosta. S odkazem na malou skupiny migrantů, kteří ve čtvrtek protestovala na hraničním přechodu, uvedl, že takové demonstrace nepomohou. „Tisíce lidí z Tijuany, kteří pracují ve Spojených státech, přišly pozdě do práce. Sem pak nepřijíždějí turisté ze Spojených států. Situace se stává nepohodlnou,“ řekl Gastelum. ČTĚTE TAKÉ: Trump opět narazil, jeho protiimigrační nařízení neplatí. Soud ho zrušil

Autor: Pavel Škopek