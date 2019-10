Karel Gott, jedna z největších hvězd východoevropského hudebního světa, je po smrti. Tato zpráva rezonuje v sousedním Německu a Rakousku podobně jako v České republice.

Slavná včelka Mája

"Hlas Karla Gotta je pro několik generací německy mluvících dětí neodmyslitelně spojen se známou melodií animovaného seriálu Včelka Mája. Nezapomenutelnými melodiemi jako Lady Karneval, Zvonky štěstí nebo Once Around the World si získal také miliony dospělých příznivců," píšou německé i rakouské noviny. Podotýkají také, že klasicky školený tenor si získal přezdívku "Sinatra Východu".

K bezvýhradně pozitivnímu přijetí u německého publika pomohlo Gottovi i to, že velice rychle pochopil, že v těchto zemích musí zpívat německy. Němečtí posluchači mu byli za tuto pozornost vděční a jeho slovanský přízvuk se jim líbil, což se týká i jeho nazpívání úvodní melodie k seriálu o včelce Máje. Skladba vznikla v roce 1977 a okamžitě ho proslavila.

"Svým nezaměnitelným slovanským přízvukem zpíval text, který se díval na svět očima malé kurážné včelky. Šlo o jedinou titulní píseň kteslených seriálů televize ZDF, která se dostala na první místo žebříčku největších hitů v NDR," připomněl v souvislosti se zpěvákovým úmrtím Berliner Zeitung. Německý tisk píše také o tom, že Gott přežil v roce 2003 menší záchvat mozkové mrtvice a že jeho poslední velké turné po České a Slovenské republice u příležitosti jeho pětasedmdesátin před pěti lety bylo velkým triumfem - pražský koncert v prosinci 2014 navštívilo asi 12 tisíc diváků.

"Jsem rád, že mohu úspěchem odpovědět těm, kteří se těšili, jak mě zlikvidují. Mysleli si, že mi k úspěchu pomohl minulý režim, ale nechápu, jak by to mohl dokázat v kapitalistické cizině, konkrétně v západním Německu, kde jsem vyprodal sportovní halu třikrát po sobě," řekl už v první polovině 90. let tehdejšímu českému časopisu Kinorevue Karel Gott, který krátce předtím vydal svou knihu rozhovorů s novinářem Rostislavem Sarvašem, nazvanou Jak to vidí Gott.

Populární zombie

Velká přízeň německých fanoušků se opětovně projevila v roce 2000, kdy Gott, dotčený článkem historika architektury Zdeňka Lukeše v Lidových novinách, který ho v souvislosti s Gottovou plánovanou účastí na Expu 2000 v Berlíně označil za "zombie", prohlásil, že do Německa nepojede. "Komm, Karl, komm," zvali ho masově němečtí fanoušci a výrazně přispěli k tomu, že se tato lehce vypjatá situace uklidnila.

Gott se později k označení zombie s nadsázkou sám přihlásil v písni Už pohřbili mě stokrát, do níž textař Michal Horáček vložil text: "Ale to mramorové víko se dá odsunout, jsem starý zručný zombie, mám dobrý výcvik z Abbey Road."

"Král českého popu"

Mnohonásobný český Zlatý slavík byl populární i v Rusku, kde jeho úmrtí nyní připomněla ruská tisková agentura TASS s odvoláním na list Komsomolskaja pravda. Ten ho označil za "krále českého popu" a "hvězdu světové populární hudby první velikosti". Gott jezdil do Ruska, respektive někdejšího Sovětského svazu, už od 60. let a úroveň tamější populární hudby průběžně sledoval.

K jeho popularitě přispělo i to, že v cizích zemích často vystupoval s místními "pěveckými legendami", popřípadě jim aspoň veřejně vyjadřoval obdiv. V Německu se to týkalo například tamějšího slav ného zpěváka 60. let Udo Jürgense, v Rusku například Aly Pugačovové.