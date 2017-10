Katalánská vláda prý Madridu neupřesní, zda vyhlásila nezávislost

Regionální kabinet v Katalánsku do čtvrtka španělské ústřední vládě neupřesní, zda vyhlásil, nebo nevyhlásil samostatnost autonomního území. Oznámil to dnes mluvčí kabinetu v Barceloně Jordi Turull. Madrid požaduje jasnou odpověď do tohoto čtvrtka. Pokud by se tak ze strany katalánské vlády nestalo, hrozí převzetím kontroly nad autonomním regionem.

Katalánský premiér Carles Puigdemont zatím nevyjasnil své stanovisko, a ani se k tomu nechystá. Před týdnem symbolicky vyhlásil nezávislost na základě výsledků kontroverzního referenda z neděle 1. října, platnost deklarace ale zároveň pozastavil, aby mohl s Madridem dál vyjednávat. V pondělí večer byli zatčeni dva vůdci katalánských separatistů. Katalánci, kteří mají kulturně i jazykově blízko k Francouzům, vzhlížejí k podpoře Paříže. Marně. V úterý se více než jasně vyjádřil francouzský komisař EU pro hospodářské a finanční záležitosti Pierre Moscovici. "Brusel, potažmo Paříž nebude v žádném případě dělat prostředníka v řešení katalánské krize," prohlásil. ČTĚTE TAKÉ: Španělsko zatýká strůjce katalánského referenda. Do vazby jdou dva separatisté Podobně se již dříve vyjádřil prezident Francie Emmanuel Macron se zdůvodněním, že ANO pro Katalánsko by podpořilo spoustu dalších odštěpných hnutí v Evropě. Macron považuje katalánskou věc za uzavřenou, což dokládá, že jej nechalo chladným pondělní zatčení dvou separatistických předáků, šéfa Katalánského národního shromáždění (ANC) Jordiho Sáncheze a Jordiho Cuixarta ze separatistické organizace Ómnium Cultural. Oba aktivisté byli vzati do vazby kvůli organizování protestů z 20. září, které předcházely vyhlášení referenda z 1. října. To Madrid považuje za nelegální, čemuž vytrvale oponuje katalánský premiér Carles Puigdemont, jenž v úterý svou rétoriku zesílil, když oba zatčené na svém Twitteru označil za "politické vězně". "Španělská vláda vězní předáky občanské společnosti za organizování poklidných demonstrací. Bohužel, po letech (od pádu Frankovy diktatury v 70. letech, pozn. red.) máme v zemi politické vězně," uvedl doslova. ČTĚTE TAKÉ: Katalánsko neřeklo jasné ano, nebo ne. Puigdemont dostal čas do čtvrtka Označení Sáncheze a Cuixarta za politické vězně dnes pro španělský deník El País odmítlo několik členů španělské vlády včetně ministryně zdravotnictví Dolors Montserratové, která odmítla, že jsou ve Španělsku političtí vězni a Puigdemonta důrazně vyzvala, aby "nepropásl příležitost, kterou má do čtvrtečních deseti hodin". Řeč je o "deadlinu", který katalánský premiér dostal v úterý od centrální vlády. Ta považuje referendum z 1. října za protiústavní. Pro nezávislost se v něm vyjádřilo sice přes 90 procent Katalánců, zúčastnilo se ho ale pouze 43 procent registrovaných voličů, jelikož ho odpůrci referenda bojkotovali. Referendum mělo podle regionálního zákona zavazovat parlament k vyhlášení nezávislosti. Jak se ale zatím zdá, Madrid se vysvětlení ve čtvrtek nedočká. ČTĚTE TAKÉ: Snaha o nezávislost? Katalánsko sčítá první ekonomické dopady, firmy utíkají

Autor: David Halatka