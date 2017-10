Španělsko je na nohou. Katalánský parlament vyhlásil nezávislost

První krok učinil po poledni Rajoy, potažmo senátoři, kteří omezili autonomii Katalánska. Reakce přišla pár desítek minut poté.

Katalánská vládní koalice po druhé hodině odpolední tamního času v tajném hlasování přijala rezoluci o vyhlášení nezávislosti. „Vytvoříme Katalánskou republiku jako nezávislý a svrchovaný stát,” hovoří text rezoluce, pro kterou hlasovalo 70 poslanců, deset bylo proti, dva hlasy byly neplatné.

Živý přenos z Barcelony:

Katalánský parlament má 135 členů. Ještě předtím ale 50 poslanců tří opozičních stran opustilo sál, aby dali najevo, že s hlasováním nesouhlasí.

Zveřejnění dokumentu vyvolalo v ulicích Barcelony a dalších katalánských měst bujaré veselí.

Oslavné chorály před katalánským parlamentem:

Chants of “Freedom” inside #Parlament of #Catalonia They have voted for full independence #DuiARV #ARCat27Oct pic.twitter.com/BK19KDPTcV

Hlasování v katalánském parlamentu se konalo tajně, protože kladný hlas může znamenat zahájení trestního stíhání. Vyhlášení nezávislosti odporuje ústavě Španělského království.

Španělský premiér Rajoy po schválení nezávislosti Katalánska vyzval Španěly ke klidu. Zdůraznil, že madridská vláda obnoví ústavní pořádek v Katalánsku, oznámil, že na 19:00 SELČ svolal vládní zasedání. Španělský senát následně rozhodl, že aplikuje článek 155 ústavy a převezme pravomoci katalánské vlády.

„To, od čeho potřebují Katalánci ochránit, není španělský imperialismus, ale menšina, která netolerantním způsobem prohlašuje sama sebe za vlastníka Katalánska,“ prohlásil pro stanici BBC Rajoy.

Pro Evropskou unii se po dnešním hlasování katalánského parlamentu o nezávislosti nic nemění a jediným partnerem pro dialog zůstává Španělsko. Na Twitteru to uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk. Jde o první reakci z horních pater EU na dnešní krok regionálního parlamentu, který schválil rezoluci o katalánské nezávislosti.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.