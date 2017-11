Katalánci se bouří kvůli uvěznění exministrů. Vyzývají ke stávce

Od otevření nejstaršího krematoria v českých zemích uplynulo 100 let, dnes do kremační pece míří zhruba 90 procent zesnulých Čechů, na Moravě je to o něco méně. V Lysé nad Labem na Nymbursku připomínají kulaté výročí žehu na dvoudenní výstavě pohřebnictví, koná se 3. až 4. listopadu koná v Lysé nad Labem na Nymbursku.