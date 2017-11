Katalánsko je na nohou. Vyhlásilo generální stávku, vedou ji odbory

/VIDEO/ Německo bylo pět let po Velké válce (1914-1918) na kolenou. Markou zmítala hyperinflace, ulice ohrožovaly potyčky komunistů s nacionalisty, a do toho všeho v lednu 1923 vstoupili do průmyslového Porúří Francouzi – to proto, že německá ekonomika nebyla schopna splácet nesmyslně krvavé válečné reparace.