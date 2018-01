Katalánský parlament se sešel po 83 dnech. Do čela si zvolil separatistu

Katalánský parlament si dnes na své první schůzi od prosincových voleb zvolil nového předsedu. Stal se jím Roger Torrent ze separatistické levice ERC. O tom, kdo bude novým premiérem separatistického regionu ale na půdě parlamentu zatím slovo nepadlo. Pokud se jím však opět stane kontroverzní expremiér Carles Puigdemont, chystá se Madrid znovu zasáhnout.

Katalánský parlament zel prázdnotou 83 dní od předčasných voleb, které proběhly 21. prosince a většinu v nich získaly separatistické strany. Dohromady mají 72 křesel ze 135.

Pro Torrenta dnes hlasovalo 65 poslanců. Ve druhém kole volby porazil kandidáta unionistické Strany občanů (Ciudadanos) José María Espejo-Saavedra, který získal 56 hlasů. Devět hlasovacích lístků zůstalo prázdných. Separatisté mohou do vedení parlamentu prosadit své lidi, jelikož ve druhém kole volby stačí jen prostá většina.

Za trojici poslanců, kteří jsou ve španělském vězení, mohli volit jejich zástupci. Ti, kteří jsou v exilu v Belgii, o možnost volit v zastoupení nepožádali.

Výsledky volebPuigdemontova strana Společně pro Katalánsko (JxCAT) získala 34 křesel. Druzí promadridští Ciudadanos obsadili 36 křesel.



Třetí byla separatistická Republikánská levice Katalánska (ERC), která získala 32 mandátů. Čtvrtí socialisté (PSC–PSOE), kterým stačí pouze finanční autonomie, obsadili 17 křesel. Pátí ultra-levicoví CatComú–Podem 8 křesel.



Separatistická levice CUP získala 4 mandáty, stejně jako pro unijní křesťanští demokraté PP.

Ve vězení, nebo v exilu v Belgii se totiž stále nachází osm politiků, kteří byli v předčasných volbách znovu zvoleni do parlamentu, včetně sesazeného premiéra Carlese Puigdemonta. Kdyby se vrátil, hrozí mu 30letý žalář za vzpouru.

O klíčových problémech separatistického regionu ale parlament nejednal. Problémem Katalánska je totiž právě samotný Puidgemont. Španělská vláda mu nechce povolit vládnout. Pokud se stane premiérem, Madrid ponechá v platnosti článek 155 španělské ústavy, podle kterého moc nad Katalánskem přebírá španělská vláda.

„Pokud se někdo má ujmout úřadu, musí to udělat fyzicky. A pokud tak neučiní, článek 155 zůstane v platnosti až do chvíle, než vládu převezme nový premiér,“ oznámil dříve premiér Španělska Mariano Rajoy.

Katalánsko by se zvolením nového premiéra ale nemělo otálet. Schůze parlamentu, na níž se má o novém premiérovi jednat, se musí konat do 6. února. V prvním hlasování potřebuje kandidát absolutní většinu, ve druhém, které se má konat do osmačtyřiceti hodin, mu stačí prostá většina. Pokud do dvou měsíců od prvního hlasování nebude zvolen, musí se konat nové volby.

Podle mluvčího španělské vládní strany Partido Popular „se situace vyvíjí od krize o nezávislosti přes politickou frašku“.