Katalánští lídři zažili noční maraton. Zatím se neshodli

Sedmihodinový jednací maraton, během kterého katalánský premiér Carles Puigdemont diskutoval se svým týmem o vyhlášení nezávislosti, nepřinesl žádný výsledek. Předmětem noční debaty byl především článek 155 španělské ústavy, který centrální vládu opravňuje k tomu, aby rozpustila katalánský parlament a vyhlásila nové volby.

Puigdemont hledal ve svém kabinetu shodu. Dnes v 17 hodin středoevropského letního času by totiž měla být zahájena schůze katalánského parlamentu, kde by o nezávislosti mělo padnout konečné slovo. Očekává se, že pokud se katalánské vedení shodne, mohlo by si formálně vyhlásit nezávislost zítra.

Je ale také možné, že se parlament rozpustí a vyhlásí se nové volby. Jedině tak by totiž Katalánsko mohlo zabránit aktivaci článku 155 španělské ústavy.

Jednání začalo včera v devět hodin večer a skončilo dnes ve dvě hodiny ráno v sídle místního parlamentu Palau de la Generalitat. Nikdo z přítomných po skončení jednání nechtěl dát žádným médiím prohlášení.

„Musíte rozumět tomu, že nemůžeme nic sdělit,“ řekla Marta Pascalová z katalánské evropské demokratické strany (PdeCAT), která vládne v koalici s katalánskou republikánskou levicí (ERC) s podporou krajní pravice (CUP).

Na nezávislosti neexistuje shoda

Vyhlášení nezávislosti stojí v cestě, kromě španělské vlády, nedostatek konsensu mezi samotnými katalánskými politiky.

List El País píše, že lídři středopravé strany PdeCAT, která region po desetiletí vedla, mají z nezávislosti „smíšené pocity“. Strana dlouhodobě hájí zájmy firem a podnikatelů. V případě deklarace nezávislosti by firmy z regionu začaly masově odcházet. Ostatně řada z nich už představila plán odchodu z Katalánska. Strana by tak mohla přijít o jádro své voličské základny.

Strana ERC, která se k nezávislosti hrdě přihlašovala, v rozhovoru s agenturou AP uvedla, že jim španělská vláda nedává jinou možnost, než vyhlásit republiku.

Aby to nebylo tak jednoduché, lídr PdeCAT Santi Vila pro změnu chce vyhlásit nezávislost, ale zároveň i nové volby. Odmítá však rezignovat na svoji funkci.

Třetí katalánský hráč, malá anti-kapitalistická CUP, nezávislost odmítá a požaduje vypsání nových voleb.

Nehroťte to, nebo bude zle, varoval Puigdemont

Puigdemont dnes ještě varoval otevřeným dopisem španělský Senát, že dodrží-li svou hrozbu, že zbaví Katalánsko autonomie, krize vyeskaluje.

"Pokud španělská vláda pozastaví katalánskou politickou situaci, vytvoří mimořádnou situaci, která bude ještě vážnější, než je současná," stojí v otevřeném dopise, který poslal Puigdemont španělskému Senátu. Ten bude v pátek rozhodovat o tom, zda zbaví Katalánsko politických pravomocí a předá jej pod španělskou správu. Podle Puigdemonta by to byla "urážka španělské ústavy". Informuje o tom agentura AFP.

Španělská ústřední vláda chce v pátek požádat Senát, aby jí dovolil aplikovat dosud nepoužívaný ústavní článek 155, který jí udílí pravomoc převzít kontrolu nad regionem, jehož představitelé svým jednání závažně ohrožují státní zájmy státu. Na základě uplatnění tohoto článku by pak pozastavila autonomii Katalánska, zbavila Puigdemonta a ostatní katalánské představitele politické moci a převzala kontrolu nad katalánskou regionální policií, veřejnoprávním vysíláním i nad katalánským regionálním parlamentem.

Tato opatření by pak zůstala v platnosti po dobu až šesti měsíců, dokud by nebyly vyhlášeny nové předčasné volby a zvolen nový katalánský parlament, který by skládal přísahu Španělsku.

Ve španělském Senátu mají převahu konzervativní lidovci španělského premiéra Mariana Rajoye, proto se předpokládá, že článek 155 opravdu schválí.

Podle Puigdemonta by takový krok porušil "princip politické autonomie" španělských regionů a španělská ústava k němu neposkytuje dostatečnou oporu. V ústavě ale stojí, že Španělsko je "nedělitelné", což byl podklad i pro rozhodování španělského Ústavního soudu, který označil katalánské referendum o nezávislosti za protiústavní.

Referendum proběhlo navzdory represivním opatřením španělské vlády 1. října a většina zúčastněných hlasovala pro nezávislost. Kritici referenda ale dlouhodobě namítají, že referendum mělo pouze 43% účast, přičemž se ho nezúčastnili zejména ti Katalánci, kteří chtějí zůstat součástí Španělska.

Video: historie Katalánska ve třech minutách

https://www.youtube.com/watch?v=xlSQpC72zCI

